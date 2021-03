Rafinha é do Grêmio: lateral aceita proposta e defende equipe tricolor até fim da temporada

Descartado no Flamengo, o defensor teve sua contratação no Tricolor Gaúcho pedida por Renato Portaluppi

Rafinha será reforço do Grêmio pelo restante da temporada 2021. A informação do acerto com os gaúchos é do jornalista Vagner Martins da Rádio Bandeirantes, mas confirmada pela Goal. Sem clube desde que acertou sua saída do Olympiacos, o lateral direito discutiu um retorno ao Flamengo, mas teve a volta vetada após discussões internas no clube carioca.

O jogador de 35 anos ainda está no Rio de Janeiro e deve ser anunciado oficialmente no domingo. A Goal apurou que a decisão pela contratação de Rafinha pelo Grêmio partiu da vontade de Renato Gaúcho ter o experiente jogador em seu elenco.

O treinador voltou de férias na última sexta-feira e convenceu o presidente Romildo Bolzan Junior a contratar o atleta. O dirigente chegou a afirmar que não havia interesse no jogador e que preferia bancar o jovem Vanderson, mas aceitou o desejo de seu técnico.

Além de Rafinha e Vanderson, o Grêmio conta para a posição com o experiente Victor Ferraz, de 33 anos, e com Leonardo Gomes, 24, que não atua desde 2019 por problemas físicos e busca a recuperação.

Rafinha deixou o Flamengo na metade de 2020 para jogar pelo Olympiacos, mas durou pouco tempo no futebol grego. Sem contrato, negociou por um longo tempo com a diretoria rubro-negra, que por fim descartou o retorno. No Grêmio, o lateral vai receber um salário que gira em torno de R$ 400 mil, além de luvas, que serão pagas neste ano - na negociação com o Fla, isto ocorreria apenas em 2022.