Flamengo desiste de contratar Rafinha e encerra negociação

Lateral foi comunicado pelo clube na noite desta sexta-feira (19)

O Flamengo encerrou as negociações com Rafinha. A notícia foi trazida pelo repórter Mauro Cézar Pereira e confirmada pela reportagem. A Goal apurou, inclusive, que o lateral foi comunicado da decisão na noite desta sexta-feira (19).

A negociação vinha se arrastando desde o final de fevereiro, quando Rafinha aceitou uma proposta apresentada pelo departamento de futebol. No entanto, o setor financeiro não aprovou os valores e o imbróglio ganhou ares de novela.

Rafinha e Flamengo chegaram a ficar duas semanas sem qualquer tipo de contato. Enquanto isso, o lateral veio a público dizer que já tinha aceitado a oferta e só dependia do clube. Internamente, o financeiro seguiu com a mesma postura, o que acabou impossibilitando o aval do presidente Rodofolo Landim.

Sem o Flamengo, Rafinha agora se abre para ouvir propostas de outros clubes. O Atlético-MG foi o primeiro interessado no atleta e pode abrir negociação. O Grêmio é outra equipe que já fez sondagens pelo lateral, mesmo com o presidente Romildo Bolzan garatindo em público que não pensa em contratar o jogador.

Rafinha ótima realção com Renato Gaúcho, que já deixou claro ao lateral que gostaria de contar com ele em Porto Alegre.

Agora, o Flamengo fica com Maurício Isla, Matheuzinho e João Lucas como opções na lateral-direita, o último chegou a receber uma proposta de empréstimo do Cuibá, mas não deve ser mais liberado.