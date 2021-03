Grêmio desiste da contratação de Rafael Carioca após duas propostas

O time esbarrou nos altos valores pedidos pelo Tigres-MEX pela liberação do jogador brasileiro

O Grêmio está desistindo oficialmente de contratar o volante Rafael Carioca, que atua no Tigres, do México. O jogador, de 31 anos, formado na base tricolor e promovido ao time principal no ano de 2008, era um dos principais nomes cotados para reforçar a equipe de Renato Portaluppi em 2021, mas a pedida do atual vice-campeão do Mundial de Clubes levou o clube a dirigir as atenções a outros nomes.

Em contato com a Goal , o presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, declarou que a insistência dos mexicanos nos valores do negócio acabou inviabilizando a contratação.

“Há duas semanas fizemos uma primeira investida para contratar o Rafael Carioca. Fizemos uma proposta que não foi aceita pelo Tigres, então aumentamos o valor e esta segunda proposta também foi recusada. O Tigres só aceita liberar o atleta pela multa rescisória, que é de 7 milhões de dólares (quase R$ 40 milhões), e este valor, por um jogador de 31 anos nós não vamos pagar”, disse o mandatário.

Rafael foi vendido ao Spartak Moscou no final de 2008, defendendo o time russo por cinco anos (com uma breve passagem pelo Vasco) antes de voltar ao futebol brasileiro para defender o Atlético-MG, em 2014. Três anos depois, acabou acertando sua transferência para o Tigres, clube que defende até hoje.

Titular absoluto no México, Rafael conquistou dois títulos locais além da Liga dos Campeões da Concacaf, no último ano, credenciando o Tigres a disputar a última edição do Mundial em fevereiro: o volante acabou sendo um dos destaques no vice-campeonato, com boas atuações.

Após desistir de contratar o jogador, a direção gremista segue no mercado em busca de reforços: um volante, um meia articulador, um goleiro e um atacante são os objetivos do Grêmio para melhorar o elenco visando a temporada 2021