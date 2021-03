Grêmio descarta Rafinha e banca garoto da base para se firmar na lateral direita

Em entrevista, Romildo Bolzan Junior negou qualquer negociação com o veterano ex-Flamengo

Pensando em rejuvenescer o time e diminuir a folha salarial, que hoje gira em torno de R$ 12 milhões mensais, a direção do Grêmio abre a temporada de 2021 apostando em jogadores formados nas categorias de base e prometendo contratações pontuais para colocar à disposição do técnico Renato Portaluppi. O que significa também desistir de trazer medalhões com altos salários.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O lateral Rafinha, 35 anos, campeão brasileiro e da Libertadores de 2019 com o Flamengo, chegou a ter seu nome ventilado na Arena do Grêmio, porém foi logo descartado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior.

Foto: Getty Images

“Não existe absolutamente nada, de minha parte nunca se tentou, descartado desde o início. A ideia este ano é de se fazer um time mais jovem. Temos o surgimento do Vanderson (lateral direito da base que vem se consolidando como titular), temos o Victor Ferraz, que está trabalhando o recondicionamento físico, e temos o Léo Gomes, que em maio vai voltar a ficar à disposição”, disse à Goal.

Em relação a contratações, o Grêmio segue no mercado em busca de um volante. O nome de Jaílson, jogador formado na base do Grêmio e que hoje está atuando no Dalian Pro, da China, está na pauta do Tricolor. Por conta da pandemia de Covid19, o Campeonato Chinês está momentaneamente cancelado, e o país asiático não está permitindo a entrada de brasileiros.

A ideia seria uma liberação por empréstimo até o final da temporada de 2021, mas até o momento a negociação segue em compasso de espera.