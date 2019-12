Conheça os dois jogadores que o Boca poderia oferecer ao Inter por Guerrero

A equipe argentina tem o peruano do Internacional como grande objetivo no mercado de transferências

O segue em sua empreitada na tentativa de contar com Paolo Guerrero para a próxima temporada.

Segundo a edição colombiana do jornal AS, o clube argentino pensa em oferecer dois jogadores ao para convencer os gaúchos a negociarem o seu artilheiro de 2019.

O atacante colombiano Sebastián Villa e o meio-campista Emanuel Reynoso seriam os nomes especulados.

Sebastián Villa

O jogador de 23 anos, revelado pelo , até o momento não conseguiu engrenar pelos Xeneizes. Em três temporadas fez apenas três gols.

Na atual, disputou 18 jogos (12 como titular) e deu apenas uma assistência.

Emanuel Reynoso

Meia ofensivo revelado no , Emanuel Reynoso teve maior participação nesta temporada do Boca Juniors. Com 24 jogos, foi um dos que mais entrou em campo. Entretanto foi titular em apenas 14 deles: marcou três vezes e deu três assistências.

A situação de Guerrero

O peruano tem contrato com o Internacional até 2021 e multa rescisória de 4,5 milhões de dólares. A equipe gaúcha tem o desejo de manter o atacante, como foi dito pelo técnico Eduardo Coudet em sua apresentação.