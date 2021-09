Como o Barcelona vai jogar na temporada 2021/22?

Ronald Koeman precisa trabalhar com um elenco mais limitado e com muitos jovens sem grandes contratações

Depois de 20 anos, o Barcelona não terá Lionel Messi em seu elenco. O argentino foi contratado pelo PSG e já não faz mais parte do plantel da equipe. Para completar a janela, a equipe precisou negociar, o brasileiro récem-chegado, Emerson Royal, ao Tottenham.

A diretoria do clube, porém, se vê em poço sem fundo de dívidas, precisando negociar até os sálarios de jogadores experientes para inscrever as novas contratações, como Eric García, Memphis Depay e Sergio Agüero.

Para completar, o clube na janela de transferências a diretoria negociou, também, Antoine Griezmann, que foi por empréstimo ao Atlético de Madrid. A grande questão desta temporada, é que o treinador da equipe, Ronald Koeman, precisa trabalhar com um elenco mais limitado e com muitos jovens sem grandes contratações.

Desta forma, a Goal te mostra algumas das alternativas que Koeman pode usar na nova formação nesta nova era no Barça.

4-3-3

O 4-3-3 é a formação principal que o Barça pode usar na temporada. Muito embora não conte com alguns jogadores machucados e outros recuperando a forma física, Koeman pode variar essa formação no decorrer dos duelos, mas a principío seria o melhor com a peças disponíveis.

O gol não deve mudar, já que Marc-André ter Stegen tem seu lugar garantido. Seu reserva o goleiro brasileiro, Neto, até foi colocado a venda, mas o Barça não conseguiu concluir o negócio. Piqué ganha um companheiro na zaga, Eric García contratado junto ao City chega para reforçar o setor.

A lateral esquerda segue sem mudanças, Jordi Alba tem sua posição garantida no time de Koeman, enquanto Sergiño Dest e Sergi Roberto brigam pela lateral direita. O treinador caso opte por Roberto, tem a opção de avaçar o lateral para linha da frente, e formar uma saída com Piqué, García e Alba.

O meio-campo parece já estar certo, Busquets é o primeiro volante e ao seu lado, Frenkie de Jong assume a posição. Agora, assim que Pedri retornar ao Barça - depois de ter recebido um período maior de férias - deve completar o sistema como um meia-armador.

Não se esqueça do meio campista, Philippe Coutinho, o jogador foi até relacionado para o último duelo e pode entrar no decorrer das partidas. O jovem, Riqui Puig precisa de experiência, mas pode ser aproveitado na temporada.

O ataque é a grande dúvida do técnico, agora, sem Lionel Messi e Antoine Griezzman o treinador precisa quebrar a cabeça. No elenco ele tem: Memphis Depay, Braithwaite, Dembélé, Ansu Fati, Yusuf Demir, Sergio Agüero e, agora, Luuk de Jong.

Depay já é nome certo, enquanto Ansu Fati, que agora herdou a camisa 10 deve jogar pela ponta direita. Sergio Agüero deve ser titular assim que se recuperar da lesão, enquanto isso, Braithwaite cumpre bem esse papel.

O récem-contratado, Luuk de Jong, corre por fora na equipe titular. O técnico ainda conta com Demir e Dembélé como pontas rápidos para utilizar no decorrer das partidas.

Ronald Koeman, ainda sim, pode variar suas formações. Pode abrir mão de algum atacante para preencher e fortalecer o meio-campo, então, não descarte um 4-5-1 ou o tradicional 4-4-2. Por isso, o nome do brasileiro, Philippe Coutinho, não pode ser descartado pela diretoria - mesmo com seu alto sálario.