Aguero pode desfalcar Barcelona até novembro; entenda a lesão e veja quais partidas não jogará

O atacante argentino só vai poder estrear pelo Barcelona em novembro devido a uma lesão

Sergio Aguero, uma das contratações do Barcelona para a nova temporada, já chamou atenção dos torcedores antes mesmo de começar a jogar pelo clube catalão. É que o amigo de Lionel Messi, que chegou ao Camp Nou acreditando que iria jogar com o seu compatriota, não jogará com o craque e ainda vai começar a temporada lesionado.

"Os testes realizados no jogador titular Kun Agüero confirmaram a lesão do tendão na parte interna da panturrilha da perna direita. O tempo aproximado de ausência será de cerca de dez semanas", explicou o relatório médico do clube.

O Barcelona já havia anunciado, que o atacante argentino estaria de fora da partida pelo Troféu Joan Gamper contra a Juventus. O ex-jogador do Atlético de Madrid não pôde fazer sua estreia no Barça, contra os italianos, devido a uma lesão que afetou o tendão da panturrilha da perna direita.

❗️ COMUNICADO MÉDICO



Os exames realizados hoje detectaram que o atacante @aguerosergiokun tem uma lesão tendinosa na panturrilha direita. O tempo aproximado de recuperação é de dez semanas. pic.twitter.com/6WpkozJJ3R — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 9, 2021

Quanto tempo Aguero ficará fora?

O Barcelona anunciou que Aguero foi submetido a testes que revelaram uma lesão no tendão na panturrilha da perna direita, o clube estima que o jogador deve ficar de fora por cerca de 10 semanas. Nesse caso, ele só estrearia em novembro pelo Barcelona.

Quais jogos Aguero deve perder?

O atacante já perdeu o encontro com a Juventus, pelo tradicional Troféu Joan Gamper. Com isso, Aguero só deve voltar aos gramados em novembro e deve perder os primeiros três confrontos da fase de grupos da Champions League. Também cerca de 13 ou 14 jogos da La Liga, que incluem duelos decisivos como o clásico contra o Real Madrid e o duelo contra o Sevilla.