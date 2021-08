Por que o gol de Piqué simbolizou tanto a situação do Barcelona pós-Messi

Zagueiro reduziu o salário para o clube inscrever três jogadores no Espanhol; passe de Depay ajudou o catalão a atingir nova marca

Gerard Piqué chegou ao gol de número 50 com a camisa do Barcelona durante a vitória parcial sobre o Real Sociedad, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2021/22, neste domingo (15), e escreveu mais um capítulo importante na história do clube catalão.

Depois de ver Neymar, Suárez e Messi deixarem o Camp Nou, o zagueiro, ídolo da torcida, demonstra a cada dia o seu compromentimento pelo Barcelona, apesar da forte crise financeira que atravessa o clube.

O último ato de Piqué foi aceitar reduzir o seu salário para o Barcelona conseguir inscrever três jogadores na LaLiga: Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj.

E foi justamente o passe de Depay que Piqué alcançou a marca de 50 gols com a camisa do clube catalão.

Piqué acerta novo contrato com o Barcelona

Além de Gerard Piqué ter aceitado reduzir substancialmente seu salário, o zagueiro de 34 anos, que está desde a temporada 2008-09 no Barça, encaminhou um novo contrato. O atual vai até 2024, mas será prolongado até 2025.

H mais de dez anos no clube, Piqué tem uma lista invejável de títulos, como três títulos da Champions League, três troféus do Mundial de Clubes, oito do Espanhol e sete da Copa do Rei.

Segundo zagueiro com mais gols no Barcelona

A marca de 50 gols em todas as competições (22 gols de cabeça), tornou Piqué o segundo zagueiro a atingir esse número pelo clube, depois de Ronald Koeman Bandeira, dos Países Baixos, que balançou as redes em 88 oportunidades.