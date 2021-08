Tottenham se acerta com o Barcelona e encaminha compra de Emerson por R$ 184 milhões

Spurs fizeram proposta de 30 milhões de euros e costuraram acordo de cinco anos com o lateral direito. Jogador se prepara para jogar na Premier League

O Tottenham está perto de anunciar a contratação de Emerson Royal, lateral direito que pertence ao Barcelona. Os ingleses fizeram uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 183,92 milhões na cotação atual) pelo jogador de 22 anos e encaminharam um acerto com os catalães no mercado da bola. Para alcançar o valor completo, será necessário que o atleta alcance objetivos na Premier League.

A primeira oferta dos britânicos era de 28 milhões de euros (R$ 171,66 milhões) — incluindo variáveis —, mas não agradaram aos espanhóis, que exigiram mais por sua liberação. Dispostos a aumentar o valor para contar com o atleta, os Spurs cederam a pedida e aceitaram pagar os 30 milhões de euros.

Diante do acordo entre as partes, restava um sinal positivo do brasileiro de 22 anos, o que aconteceu nesta segunda-feira (30). O jovem aceitou assinar por cinco temporadas com o clube do norte de Londres. A sua transferência deve acontecer até esta terça-feira (31), quando se encerra a janela de transferências da Europa.

Na temporada passada, Emerson jogou pelo Real Betis em 38 jogos e marcou duas vezes. O lateral direito ainda se responsabilizou por quatro assistências na última temporada. Ele já fez três jogos pelo Barcelona.

Emerson foi contratado de forma conjunta por Betis e Barcelona em janeiro de 2019. À época, ele pertencia ao Atlético-MG e foi negociado por 12,17 milhões de euros (R$ 50,8 milhões na cotação da época). O atleta assinou no Camp Nou até 30 de junho de 2024.