Como o Atlético-MG reduziu a folha salarial para fazer proposta a Diego Costa

Galo economiza R$ 12,3 milhões por ano em folha salarial com quatro saídas e deseja usar o valor para acertar a contratação de Diego Costa

O Atlético-MG reduziu a folha salarial anual em R$ 12,3 milhões com quatro saídas nos últimos meses e pretende utilizar o dinheiro para investir na contratação do atacante Diego Costa, que recebeu proposta idêntica à de Hulk para defender o elenco comandado por Cuca. A ideia, conforme apuração da Goal, é que o montante seja realocado com a possível chegada do atleta.

Os zagueiros Bueno e Gabriel e os atacantes Diego Tardelli e Marrony deixaram o clube recentemente, o que culminou em um alívio financeiro para o departamento de futebol. Ao todo, há uma redução de R$ 12.389.728,00 anual na folha salarial com as saídas. O valor representa 77,07% da remuneração anual oferecida ao centroavante de 32 anos.

O desejo do Galo é firmar um acordo semelhante ao de Hulk para contar com Diego Costa no plantel. O craque atleticano fatura R$ 16.075.280,00 por temporada em seu contrato no clube de Belo Horizonte.

Os mineiros ainda aproveitarão o dinheiro em caixa feito nas últimas transações – Gabriel e Marrony foram vendidos por mais de R$ 30 milhões – para bancar a chegada de Diego Costa à Cidade do Galo.

O Atlético tem folha salarial avaliada em R$ 121.398.162,00 por ano, conforme revelado pela reportagem em junho deste ano. Os valores são considerados apenas na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e são utilizados com jogadores dos elencos profissional e divisões de base.

Confira os valores dos jogadores que deixaram o clube:

Diego Tardelli - R$ 7.057.440

Marrony - R$ 1.921.192

Bueno - R$ 1.764.360

Gabriel - R$ 1.646.736