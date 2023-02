Como Lionel Messi pode fazer Neymar jogar mais uma Copa do Mundo

Neymar deu a entender que deve prolongar sua carreira Brasil até 2026, com o argentino servindo de inspiração

O futuro de Neymar no Brasil após a Copa do Mundo de 2022 parecia incerto, já que o jogador dava indícios de não querer disputar a competição outra vez. Porém, o jogador concedeu uma entrevista na última segunda-feira e não descartou a possibilidade de disputar o Mundial de 2026.

Em entrevista à TNT Sports, o craque deixou claro que conquistar a Copa do Mundo continua sendo um dos seus sonhos: “Vou ano a ano e veremos. Claro que tenho um sonho muito grande, o de ganhar a Copa do Mundo."

O atacante do Paris Saint-Germain havia sugerido, antes da Copa de 2022, que estava se preparando para se despedir da competição. Neymar, no entanto, sofreu mais dor de cabeça, já que o Brasil perdeu para a Croácia nas quartas de final.

Porém, em 2026, o craque brasileiro terá 34 anos, curiosamente a mesma idade de Lionel Messi, que levou a Argentina rumo ao título da Copa do Mundo do Qatar.

Ele viu o companheiro de equipe do PSG, Messi, encerrar sua longa espera, com o sucesso da Argentina provando que a paciência pode ser recompensada. Neymar disse: “Léo sempre foi uma inspiração. Sempre me ajudou e incentivou. Obviamente, ao vê-lo vencer aos 35 anos, também penso nisso.”

Getty Images

Neymar já representou o Brasil nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, mas ainda sem conquistar o título da competição. O camisa 10 fez sua estreia pela seleção brasileira em 2010 e precisa de apenas mais um gol, com 77 até o momento, para ultrapassar Pelé como o maior artilheiro do país.