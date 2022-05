Como Kroos virou "auxiliar" de Ancelotti na virada do Real Madrid

Toni Kroos revelou que participou da notável vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões sobre o Manchester City dentro e fora de campo, com o meio-campista alemão aconselhando Carlo Ancelotti nas substituições no segundo tempo durante uma emocionante partida da semifinal no Santiago Bernabeu.

Os blancos pareciam estar desanimados naquela partida, indo para a fase final, depois de ver Riyad Mahrez colocar os Blues com dois gols no agregado, mas os gols de Rodrygo nos acréscimos levaram o jogo para a prorrogação.

O brasileiro havia sido chamado por Toni Kroos no minuto 68, e abriu caminho para Karim Benzema continuar e converter um pênalti na prorrogação, classificando o Real, com uma vasta experiência posta em bom uso na linha lateral, com membros da equipe de jogadores e treinadores.

Como Kroos ajudou Ancelotti na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City?

O jogador de 32 anos teve pouco impacto nos procedimentos antes de sua saída com 22 minutos restantes, mas ele estava feliz em ajudar Ancelotti quando se tratava de impactar os procedimentos com chamadas no banco de reservas.

Kroos disse ao DAZN depois: “O próprio técnico tinha algumas dúvidas sobre quem ele colocaria ou não colocaria"

“Nós (jogadores do Madrid) já vimos alguns jogos de futebol. Isso permite que você troque um pouco de ideias."

“Isso descreve ele (Ancelotti) muito bem e por que as coisas sempre funcionam bem com a equipe. É excelente. No final ele decide, mas é claro que ele está interessado em nossa opinião.”

Enquanto Rodrygo deu a maior contribuição para a classificação do Real, Ancelotti também viu Eduardo Camavinga impressionar saindo do banco.

Marco Asensio foi outro substituto para uma exibição enérgica, enquanto Dani Ceballos, Jesus Vallejo e Lucas Vazquez foram colocados durante a prorrogação para ajudar a equipe.

Como o Real Madrid conseguiu uma vitória impressionante sobre o Manchester City?

Muitos trataram os Blancos como eliminados em vários pontos de sua campanha 2021-22, com um caminho traiçoeiro para a final sendo trilhado pelos recém-coroados vencedores do título da La Liga.

Mais artigos abaixo

Eles passaram facilmente na fase de grupos, perdendo apenas três pontos em uma derrota chocante para o Sheriff Tiraspol, mas tiveram que passar por Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City no mata-mata.

Enquanto eles contam os dias para um encontro com o Liverpool no Stade de France em 28 de maio, Kroos falou sobre as notáveis ​​qualidades de luta do Real: “É incrível, estávamos fora 26 vezes durante a fase eliminatória e lutamos 26 vezes.

“Às vezes é difícil explicar, mesmo para mim, o que aconteceu nos últimos minutos. Essa é a crença, esse é o estádio, a combinação é mágica”.