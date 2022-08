Como foi a estreia de Luís Suárez pelo Nacional de Montevidéu

O atacante uruguaio voltou a defender o clube que o revelou, em duelo contra o Atlético-GO pela Copa Sul-Americana

O estádio Gran Parque Central estava completamente lotado, e o motivo não foi apenas o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra os brasileiros do Atlético-GO. Nos últimos dias não se falou em outra coisa no Uruguai: era o retorno de Luís Suárez, agora aos 35 anos, ao clube que o revelou.

O resultado final não foi o que o camisa 9 ou os demais torcedores do Nacional esperavam: derrota por 1 a 0. Suárez, contudo, não teve muitos minutos de jogo: entrou na metade final do segundo tempo, como esperança para um resultado melhor. Não conseguiu ajudar como queria. Mas como foram estes primeiros momentos do icônico atacante uruguaio em sua volta ao futebol sul-americano?

Tendo realizado apenas uma atividade com o elenco, Suárez ficou a maior parte do tempo no banco de reservas. O seu nome, entretanto, era cantado vez e meia pelos torcedores da equipe tricolor uruguaia. O momento que todos esperavam aconteceu no minuto 73, quando Luís Suárez adentrou na cancha substituindo Facundo Fagúndez.

Naquele momento o Nacional já perdia por 1 a 0. Apesar da superioridade nas ações com bola, o time uruguaio viu Luiz Fernando abrir o placar ainda no primeiro tempo. O empate não chegava muito por causa das boas defesas do goleiro Renan, eleito melhor em campo depois de sair do banco de reservas para substituir o lesionado Ronaldo.

Luís Suárez entrou no gramado beijando os dedos da mão, como costuma fazer muitas vezes em seus gols.

A sua primeira ação com bola foi em um rápido toque, um pouco antes do meio-campo, ajudando na transição para o ataque. A jogada seguiu até Yonathan Rodríguez ser derrubado por Jorginho, cena que motivou uma efusiva reclamação de Suárez, ainda que à distância, ao árbitro. O brasileiro levou merecidamente um cartão amarelo.

Os minutos seguintes mostraram um Suárez visivelmente sem ritmo de jogo. Algo normal quando lembramos que o atacante não jogava há quase dois meses, mas que obviamente foge às expectativas dos fãs de futebol. Luisito não conseguiu dominar algumas bolas e cobrou uma falta que acabou sendo desviada pela barreira. Tentou e entregou tudo de si, no entanto. Era presença no ataque e também caindo pelas pontas.

Após o apito final, uma leve discussão tomou os gramados. Suárez acompanhou tranquilamente de longe. Suado, levantou os braços para aplaudir os torcedores e desceu para os vestiários.

Resta saber o que o futuro vai entregar desta história.

O duelo de volta entre Atlético-GO e Nacional está marcado para a próxima terça-feira (09) e os brasileiros têm vantagem do empate.