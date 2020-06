Como a Ligue 1 pode prejudicar PSG e Lyon na Champions League

Já classificado para as quartas, clube de Neymar e Mbappé era um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões, mas falta de ritmo pode ser decisiva

Após um longo período de incertezas, as grande ligas da Europa estão, aos poucos, retornando. A única exceção ficou por conta da Ligue 1, que foi encerrada antecipadamente com o declarado campeão. Mas essa decisão pode atrapalhar e muito a vida dos clubes franceses na .

A primeira grande liga a voltar foi a Bundesliga, no dia 16 de maio. Desde então, cinco rodadas já foram realizadas. A próxima da fila é La Liga, que volta no próximo dia 11. Então, até o dia 17 de junho a Copa da Itália será concluída, para que a possa retornar na sequência. Dia 17 também é a data que marca o retorno da Premier League.

Com isso, a próxima competição que planeja seu retorno é a Champions League. O PSG segue buscando o título inédito com a dupla Neymar e Mbappé no comando. Já classificado para as quartas de final e apresentando um bom futebol até a paralisação do torneio, o clube era um dos favoritos a conquistar a tão sonhada “orelhuda”. O fraco desempenho de outros clubes considerados favoritos ao título nas oitavas de final aumentavam ainda mais a esperança do torcedor do Paris. Mas a situação pode mudar drasticamente.

Isso porque com o retorno das ligas nacionais, os clubes estarão jogando e ganhando mais ritmo de jogo a cada rodada, enquanto o PSG estará parado, apenas treinando. Sem ritmo de jogo, as chances do clube diminuem drasticamente contra qualquer adversário. A situação pode ficar ainda mais complicada caso a Champions League adote partidas únicas para a sequência do torneio.

Voltar de uma paralisação de mais de três meses para jogar apenas um jogo, que determinará o futuro da competição, e contra um adversário que já está jogando há algum tempo, não será nada fácil. Sem a no restante da temporada, o sonho de conquistar a Liga dos Campeões certamente fica mais distante.

O mesmo vale para o . É claro que a equipe não está entre os favoritos para ser campeão, mas se classificar para as quartas de final e ter a chance de chegar entre os quatro melhores da Europa já seria algo grandioso.

Nas oitavas o adversário é a poderosa de Cristiano Ronaldo, mas no jogo de ida, o Lyon venceu por 1 a 0 contrariando as expectativas. A partida de volta seria extremamente difícil em qualquer cenário, porém, com a Juventus jogando a cada semana e o Lyon parado e sem ritmo de jogo, a missão fica quase impossível. Até por isso o clube é um dos mais interessados e engajados em tentar reverter a decisão que deu fim à liga francesa.

Quando a Champions League retornar, o bom e velho jargão do futebol de que “jogo é jogo e treino é treino” estará mais vivo do que nunca.