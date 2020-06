Liga dos Campeões: plano para volta da UCL envolve "Final Eight"

A falta de datas no calendário faz com que a UEFA considere uma mudança no formato das suas competições e acena para um final com quatro ou oito times

A UEFA está comprometida com a retomada da Liga dos Campeões e da , as duas grandes competições continentais de futebol. As duas competições devem voltar no início de agosto, mas ainda não está claro como os playoffs restantes serão resolvidos.

Tudo passará pelas reuniões do próximo dia 17 de junho e do dia 24 do mesmo mês para ver qual é a melhor fórmula e o melhor local para terminar a tempo.

Quem já está classificado para na Liga dos Campeões?

, , e já estão classificadas para as quartas de final. Os jogos foram disputados antes da paralisação do torneio pela pandemia de Covid-19.

Ainda estão vivos: e (os Citizens têm vantagem de 2 a 1); de Munique e (os alemães venceram a ida por 3 a 0); e (o time francês venceu o primeiro jogo por 1 a 0); e (o primeiro jogo terminou em empate por 1 a 1).

O possível Final Eight na Liga dos Campeões

O jornal Mundo Deportivo apontou que a Liga dos Campeões pode ser decidida com um "Final Eight" em vez de uma "Final Four", que parecia ser a primeira ideia da UEFA. Ou seja, com oito equipes disputando o troféu mais importante da Europa em um único local.

Este local não será Istambul. Está descartada uma final na diante da situação do coronavírus por lá. Países em que a situação já está um pouco melhor pleiteiam receber os jogos, como . A capital, Lisboa, pode ser a nova sede.

As principais ligas que estão retornando suas competições planejam terminar seus jogos até julho. Como alguns campeonatos vislumbram o ínicio da temporada para setembro, as competições europeias não podem se estender muito.

A Uefa estaria trabalhando então com o dia 29 de agosto para a grande final da Liga dos Campeões.

Como seria o calendário do Final Eight na Liga dos Campeões?

A ideia para a Liga dos Campeões seria disputar as quartas de final, as semifinais e a grande final em um local fixo que possua bons campos para a disputa das partidas, que possua campos adequados para sessões de treinamento e que possua boa logística hotel.

Seriam disputas de partida única dentro de uma semana ou 10 dias, no máximo. Dessa forma, evitaria ao máximo o deslocamento internacional e local.

Como está a Liga Europa?

Assim como a Champions, o torneio está nas oitavas de final. Porém, apenas seis jogos de ida foram disputados, faltando dois para completar esta rodada. Confira como foram os jogos de ida:

Eintracht Frankfurt 0 x 3 Basel

Istanbul Basaksehir 1 x 0 Copenhaguen

Linz 0 x 5 Manchester United

x (adiado)

x (adiado)

Olympiakos 1 x 1 Wolverhampton

Rangers 1 x 3 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 1 x 2 Shakhtar Donetsk

Assim como na Liga dos Campeões, a Uefa planeja que a final da Liga Europa seja no final de agosto, no dia 26. Por sua vez, a Liga Europa também terminaria com playoffs de jogo único e pode fazê-lo mais cedo para não coincidir com a Champions.

Televisões contra o Final Eight

Quem não gostou da ideia foram os donos dos direitos de tranmissão dos torneios europeus. Com menos jogos, haverá consequentemente menos publicidade e muito milhões de euros a menos.

Independente disso, parece que 17 de junho será a data final para conhecermos como terminará a "Champions do coronavírus".