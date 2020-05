Ligue 1 pode ser retomada? Lyon tenta reverter fim do torneio

Presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas escreveu uma longa carta aberta endereçada às autoridades do país e pediu para que se "corrija o erro"

O presidente do Olympique Lyonnais ( ), Jean-Michel Aulas escreveu uma carta aberta endereçada ao Primeiro-Ministro e o Ministro dos Esportes da para pedir a revisão da decisão de encerrar precocemente a , que sagrou o campeão mais uma vez, enquanto o Lyon terminou em sétimo lugar, fora da zona de classificação para qualquer competição europeia.

A carta, publicada pelo jornal L'Equipe tem um tom bastante crítico. Em um trecho, Aulas pede para que as autoridades do país "corrijam o erro" do encerramento precoce e citou as instruções sanitárias que podem ser seguidas para a retomada do certame.

"No dia 2 de junho vamos dar início a um processo desconfinamento gradual, no qual já vai ser possível ir a locais de culto ou mesmo votar nas eleições municipais. É uma nova esperança para a França se voltar a reerguer. Mas 2 de junho é também uma oportunidade para corrigir o erro que foi terminar a temporada de forma antecipada. Utilizando os protocolos sanitários que estão sendo aplicados nos principais campeonatos europeus, podemos concluir a temporada em julho ou agosto", escreveu Aulas.

O mandatário francês fez duras críticas e acusou presidentes de outros clubes de fazer pressão em membros do governo.

"Alguns presidentes de clubes favorecidos pela paralisação do campeonato são acusados ​​diretamente por jornalistas de pressionar o governo a interromper o campeonato e depois de tramarem uma conspiração para dar lugar de destaque a seus interesses particulares", redigiu.

Aulas questionou a decisão de encerrar o campeonato e apontou que o campeonato francês pode passar uma imagem ruim ao mundo. A desvalorização que pode vir por meio de ações como essa são comparadas aos diálogos e esforços para se retomar as ligas locais em outros países.

"Entre os 7 maiores campeonatos da Europa, a França é a única a optar por parar. A retomou os jogos no dia 16 de maio, a retomará nos dias 8 e 14 de junho [11-14 de junho], , e retomaram o treinamento coletivo; a deve retornar depois 19 de junho. Como a França não pode ser rebaixada muito rapidamente e ver seu futebol profissional desvalorizado?", indagou Jean-Michel.

O Lyon de Aulas terminou o campeonato em sétimo lugar, fora das zonas de classificação para a e até da . Faltando 10 rodadas para o fim do certame, a equipe francesa precisaria tirar uma diferença de 10 pontos para entrar na zona da Champions e de nove pontos caso queira atuar na Europa League na próxima temporada, caso as autoridades do país mudem de ideia e resolvam retomar o campeonato.