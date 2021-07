Como a Copa América trouxe Messi de volta ao radar da Bola de Ouro

Messi está superando qualquer um de seus colegas na Copa América e na Eurocopa na luta pelo seu primeiro título internacional

A lista de recordes e conquistas de Lionel Messi e suas performances constantemente acima da média são tão impressionantes que às vezes parece redundante continuar a destacá-las. Ainda assim, não há como escapar do fato de que, em uma temporada em que os melhores jogadores do mundo estão em ação simultaneamente nos dois lados do Atlântico, o capitão da Argentina está muito acima de qualquer um de seus colegas.

Messi foi mais uma vez o coração e a alma de sua equipe no sábado passado, quando a Argentina derrotou o Equador por 3 a 0 e conquistou sua quarta semifinal consecutiva da Copa América. No processo, ele aumentou sua artilharia do torneio para quatro gols e quatro assistências em cinco jogos, mais do que qualquer outro jogador envolvido na Copa America ou na Euro 2020.

É uma contagem surpreendente para qualquer jogador de futebol, e principalmente para um jogador de 34 anos que acumulou pouco menos de 60 jogos entre o clube e o país nos últimos nove meses. Se a Argentina vencer esta competição, certamente será o suficiente para adicionar mais uma Bola de Ouro à sua coleção volumosa.

A vitória daquele fim de semana, marcada por mais uma cobrança de falta e duas assistências impecáveis, mostrou perfeitamente o Messi que comanda a marcha da Albiceleste no Brasil.

Talvez agora relutante ou incapaz de ditar todas as etapas do jogo como fez em tantas ocasiões no passado, o veterano está se concentrando em ser o mais eficaz possível.

Jogadores como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso e Marcos Acuna estão lá para preencher o meio-campo; Messi, pelo menos uma vez, tem a liberdade de flutuar na área e fazer as coisas acontecerem.

Mesmo levando em consideração a defesa bastante limitada do Equador, foi exatamente isso o que ele fez no fim de semana. A seleção equatoriana recebeu um aviso precoce quando Messi se encontrou sem problemas contra Hernan Galindez, mas desta vez seu chute falhou e uma chance que você esperaria que ele convertesse com facilidade, em vez disso o arremate passou no poste esquerdo do goleiro e fora de perigo.

Foi apenas uma trégua temporária. Com 40 minutos no relógio, o camisa 10 escolheu Nicolas Gonzalez com um passe deslumbrante atrás da defesa do Equador e, quando o atacante foi derrubado por Galindez, ele repetiu o feito tocando em De Paul, que ficou com o mais simples dos chutes.

Então, no final do segundo tempo, e com o Equador ameaçando revidar, um toque delicado daquele mágico pé esquerdo lançou Lautaro Martinez para encerrar o jogo como uma disputa.

Mesmo assim, ainda havia tempo para a grande final: depois que o VAR anulou a cobrança de pênalti, Wilton Sampaio marcou a cobrança de falta da Argentina na entrada da área, Messi disparou como se fosse uma cobrança de pênalti e não deu chance a Galindez de defesa, deixando o técnico Lionel Scaloni e qualquer outro que estivesse assistindo maravilhado com seu talento ultrajante.

“Ele é o melhor jogador da história”, disse Scaloni aos repórteres após o jogo, com a Argentina em segurança até o confronto contra a Colômbia. “É difícil para qualquer um estar à altura dele."

“Talvez às vezes o Neymar seja parecido. A melhor coisa que pode acontecer a nós, amantes do futebol, é que ele continue jogando o máximo que puder e nós gostemos dele. Até mesmo seus oponentes gostam dele.”

(Foto: Getty Images)

Enquanto Messi está desesperado para vencer no Brasil e finalmente quebrar aquele grande título internacional que o assombrou ao longo dos anos, uma coisa de que ele não pode ser acusado é de guardar suas melhores atuações pela Argentina.

Nenhum de seus rivais pode igualar seu recorde de 46 participações de gols, incluindo 33 gols, desde o início do ano pelo clube e pela seleção, mesmo que esse esforço monumental não tenha sido suficiente para conduzir o Barcelona à glória na Liga e na Liga dos Campeões.

Ainda não se sabe se a Albiceleste pode se sair melhor do que os catalães. A Colômbia será um rival difícil, mas não impossível, os jogadores de Scaloni abriram uma vantagem de dois gols no último jogo em junho e empatando em 2 a 2 pelas Eliminatórias.

Os Cafeteros também tiveram um pouco de azar em não conseguir um resultado contra o Brasil na fase de grupos, após um gol extremamente polêmico para os anfitriões, que envolveu um desvio do árbitro argentino Nestor Pitana.

Se tudo correr bem, o maior teste se aproxima. Neymar e companhia têm sido uma máquina conquistadora ao longo da Copa, derrotando seus rivais com eficiência implacável e conquistado uma vaga na final.

O próprio encontro das duas estrelas faria da final uma das decisões mais esperadas da história recente do futebol, e uma chance para Messi finalmente se vingar da derrota nas semifinais de 2019, que o deixou furioso com a injustiça sofrida.

Para que isso aconteça, é provável que Leo tenha de ter pelo menos mais uma exibição brilhante para derrubar os favoritos e selar o primeiro grande troféu da Argentina desde 1993.

Esse é o grande prêmio; a sétima Bola de Ouro, outro recorde, que quase certamente estaria abrindo caminho se a Albiceleste prevalecesse, seria apenas um bônus muito bem-vindo para o mais notável dos jogadores de futebol.