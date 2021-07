Final da Copa América 2021: classificados, data, sede e mais informações

Brasil, Argentina, Peru e Colômbia são as quatro seleções que estão vivas na briga pelo título do torneio

Após a conclusão das quartas de final da Copa América, entramos definitivamente na reta final do torneio: restam apenas três jogos para descobrirmos quem será o grande campeão da competição.

Nesta segunda-feira (5), Brasil e Peru se enfrentam pela primeira vaga na final. No dia seguinte, terça-feira (6), é a vez de Colômbia e Argentina irem a campo para tentarem garantir um lugar na decisão.

Veja tudo sobre a final da Copa América 2021:

Quem jogará a final da Copa América 2021?

Com o chaveamento pré-determinado por sorteio, já temos uma ideia de quais serão os possíveis confrontos da final da Copa América 2021 - e podemos ter até Brasil x Argentina. Confira o chaveamento:

S1: Brasil x Peru

Brasil x Peru S2: Colômbia x Argentina

Colômbia x Argentina Final:Brasil ou Peru x Colômbia ou Argentina

Quando será a final da Copa América 2021?

Foto: Getty

A final da Copa América 2021, ainda sem seus participantes definidos, já tem data para acontecer: o duelo que determinará o campeão do torneio será realizado neste próximo sábado (10), às 21h (de Brasília).

Após a decisão, jogadores como Gabigol, Éverton Ribeiroe Léo Ortiz já poderão voltar a seus clubes.

Onde será disputada a final da Copa América 2021?

Foto: Getty Images

Em uma Copa América marcada pela indefinição das sedes e por reclamação sobre gramados, por exemplo, do Engenhão, a final do torneio será realizada em um dos maiores templos do futebol mundial: o Maracanã.

O estádio já foi entregue a Conmebol, que teria inclusive trocado parte do gramado da arena para a realização da final. Foi essa a razão pela qual o duelo entre Flamengo x Fluminense foi realizado em São Paulo, na Neo Química Arena.