Quais são os recordes de Messi pela seleção argentina?

Mesmo sem conquistar títulos, o 'ET' já está na história da seleção bicampeã mundial

Lionel Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol. Craque e campeão de tudo pelo Barcelona, já foi muito criticado por supostamente não conseguir chegar ao mesmo nível do Barça na seleção da Argentina. Mesmo assim, vai colocando seu nome na história e já carrega vários recordes pela equipe.

O próximo recorde do ídolo deve vir contra o Paraguai, pela terceira rodada da Copa América. Caso entre em campo - o que deve acontecer -, fará a sua 147ª aparição pela seleção, igualando Javier Mascherano como atleta com mais jogos com a camisa da Argentina.

A tendência é que Messi ultrapasse o eterno capitão da seleção até o final do torneio. Tendo iniciado a sua carreira internacional em 17 de agosto de 2005, contra a Hungria, quando tinha apenas 18 anos, já possui várias marcas únicas e deve cada vez mais forçar os historiadores do país a reescreverem o livro de recordes.

Em 2016, também na Copa América, ultrapassou Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da história da seleção argentina, além de ser o segundo sul-americano com mais gols por seu país, atrás apenas de Pelé.

Recentemente, pela Copa América, também bateu Batistuta contando apenas gols por partidas oficiais: 39 contra 38. Falando na competição, Messi se tornou o argentino com mais participações em edições do torneio, junto de Américo Tesoriere, ex-goleiro do Boca Juniors, com seis aparições, em 2021.

Se chegar à final da copa, igualará outro recorde: chegará a 34 jogos pela competição, empatando com Sergio Livingstone, do Chile, como atleta que mais vezes atuou no torneio. É também o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 23 gols, junto de Luis Suárez, e o jogador mais jovem a entrar em campo na Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção da Argentina.

É claro que ainda faltam títulos para que Messi realmente consiga suprir as expectativas de parte da torcida da Argentina. Os números, entretanto, não mentem: o "ET" é um dos maiores jogadores da história também do futebol de seleções.