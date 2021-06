Primeiro gol da seleção brasileira foi marcado por uma polêmica envolvendo o árbitro Nestor Pitana

Brasil e Colômbia fizeram um dos bons duelos da Copa América nesta quarta-feira (23), mas a partida ficou marcada por uma polêmica de arbitragem. Antes do gol de Roberto Firmino, a bola bate em Néstor Pitana, árbitro argentino, em um lance do ataque brasileiro e os colombianos reclaram muito.

O jogo ficou paralizado por muito tempo enquanto o VAR checava o lance nas cabines de arbitragem. Enquanto isso, no gramado do Estádio Nilton Santos, Pitana foi pressionado demais pelos colombianos que não se conformavam com a marcação de campo.

A polêmica no primeiro gol da seleção brasileira é que Neymar tentou um passe para frente e a bola bateu no árbitro. No entanto, ela voltou para a possedo time brasileiro e, logo na sequência, Renan Lodi cruzou na cabeça de Roberto Firmino, que tocou para o gol e empatou o jogo. Os colombianos reclamaram que Pitana deveria dar bola ao chão.

Na regra do futebol, é dito que "a bola não segue em jogo quando toca em um membro da equipe arbitral quando inicia um ataque promissor, entre diretamente ao gol ou mude a equipe com a posse da bola". Nenhuma dessas coisas aconteceu no lance. A bola voltou para o Brasil, com Lucas Paquetá, que estava na intermediária e tocou para Renan Lodi, na lateral.

O que o VAR de Brasil x Colômbia disse sobre o gol de Firmino?

Logo quando a bola bate em Pitana, ele mesmo diz: "Segue, segue". Segundos depois, Firmino anota o gol brasileiro e começa a reclamação colombiana. O árbitro prontamente já se posiciona para os jogadores da Colômbia: "Porque eles seguiram tendo ela [a bola]". Os diálogos foram divulgados pela Conmebol pouco depois do término da partida.

Então, o VAR começa a checagem do lance. Mauro Vigliano comandava a tecnologia e pediu vários ângulos de camêras antes de dar seu veredito final. O árbitro de vídeo assistente comenta: "O tema é o impacto", referindo-se ao impacto que o desvio em Pitana causou na jogada.

Nestor Pitana repete a frase em campo. "Eles [VAR] têm que ver se houve impacto". Vigliano confirma o gol e diz: "Gol confirmado, pegue a bola". Logo na sequência, pede para que Pitana pare e não confirme o gol ainda, pois checaria outro lance.

Após a confirmação de que nào houve impedimento no lance, Vigliano confirma o gol e Pitana, finalmente, apita para o centro de campo. A equipe colombiana seguiu reclamando muito. Com o jogo parado por muito tempo, o árbitro deu 10 minutos de acréscimo e no último lance do jogo, Casemiro virou a partida para a seleção brasileira e deu números finais para o jogo: Brasil 2 x 1 Colômbia.