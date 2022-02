Como a camisa branca do Palmeiras acabou vetada no Mundial por regra 'anti-política' da Fifa

A final do Mundial de Clubes já está definida, e ela será decidida entre Palmeiras e Chelsea. No entanto, e em meio a indefinição dos uniformes da partida, a Fifa, organizadora da competição, vetou o uso da camisa 2 do Verdão para a final do torneio.

Isto porque, a organização proíbe mensagens nos uniformes dos times e seleções nas competições que organiza. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Danilo Lavieri, do Uol Esportes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lançada nesta temporada, a nova segunda camisa do Palmeiras conta com a frase "por um futuro mais verde", dividida em cinco faixas ao longo da camisa. A ideia do clube e da Puma, fornecedora do material, é impactar positivamente o meio-ambiente com a camisa, já que a mesma é feita a partir de materiais sustentáveis.

PUMA x @Palmeiras Away 2022🟢⚪

Um manto em tecido não tingido feito com fio cru e detalhes em fio reciclado. Um compromisso PUMA, com a campanha "Forever Better", e do clube, em prol de sermos cada vez melhores.#PorUmFuturoMaisVerde



👉 https://t.co/e0goTvKaOA e Palmeiras Store pic.twitter.com/p6Ot7cd3fD — pumabrasil (@pumabrasil) February 2, 2022

No entanto, segundo o regulamento da entidade, nenhuma mensagem pode ser estampada nos uniformes de jogo dos times e, por isso, a camisa foi vetada. O Palmeiras, por sua vez, argumentou com a organização, mas não obteve sucesso na resposta.

Para a partida, caso a Fifa mantenha a posição dos times, o Chelsea utilizaria seu uniforme 1 (azul) e o Palmeiras, de qualquer forma, seu uniforme 2 (branco). Neste caso, o Verdão teria que utilizar o seu segundo uniforme da temporada passada, que também é branco, mas não conta com nenhuma mensagem.

Além de mensagens na camisa, a Fifa não permite mais de um patrocinador nos uniformes nas partidas. E, por isso, o Palmeiras só utiliza a patrocinadora principal (Crefisa) nos duelos do Mundial.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam neste sábado (12), às 13h30, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na grande final do Mundial de Clubes.