Com futuro indefinido, Jorge Jesus recebe contatos para assumir a seleção da Arábia Saudita

Sauditas tentam seduzir técnico português com salário "irrecusável"

Balançando no Fenerbahçe, o técnico Jorge Jesus entrou na mira da seleção da Arábia Saudita para substituir Hervé Renard, que assumiu a seleção feminina de futebol da França.

A federação da Arábia Saudita já fez o primeiro contato com o estafe de Jorge Jesus e topa esperar até maio, quando termina seu contrato com o Fenerbahçe, para dar sequência nas conversas. Segundo soube a GOAL, a ideia dos sauditas é colocar um salário irrecusável na mesa para conversar o português.

Jorge Jesus comandou o Al Hilal na temporada 2018 / 2019 e teve uma passagem de sucesso por lá. O treinador, no entanto, decidiu não renovar o contrato com o clube saudita, mas mantém uma ótima relação com os torcedores, sendo apontado por muitos um dos responsáveis por formar a equipe que faturou inúmeros títulos nos anos seguintes.

Além de Jorge Jesus, o atual treinador do Al Hilal, Ramon Diaz, também está na mira da federação saudita para assumir a seleção nacional. Os sauditas estão fazendo um grande investimento para desenvolver o futebol no país a nível de clubes e seleções.

Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até maio deste ano, mas vive situação complicada no clube. Após a eliminação na Europa League e a derrota para o Besiktas, no campeonato nacional, o técnico virou alvo de muitas críticas e houve uma reunião na última segunda-feira (3) para decidir se o contrato seria rescindido. Até o momento, o português segue no cargo. Segundo soube a GOAL, um de seus agentes está à caminho da Turquia para acompanhar de perto a situação.

As recentes entrevistas falando que não deve seguir no Fenerbahçe na próxima temporada, não agradou a diretoria do time turco e ajudou a complicar o clima internamente. O português sonha com uma chance na seleção brasileira, que por sua vez está a espera de Carlo Ancelotti.