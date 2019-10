Diego Costa? Filipe Luis sonha com um Flamengo à la Atlético de Madrid

Recentemente, o lateral-esquerdo confirmou que o atacante tem o interesse de atuar pelo Rubro-Negro

Em entrevista recente concedida ao site oficial da Copa Libertadores, Filipe Luís falou com otimismo sobre uma futura vinda de Diego Costa, atacante que ao seu lado fez história no – clube que ainda defende. O próprio camisa 9 já falou publicamente sobre o tema, e inclusive já acompanhou, dentro de um camarote, a uma partida no Maracanã.

Apesar de ser rubro-negra desde a infância, Filipe conversou com Diego Ribas, outro que junto do lateral-esquerdo e do atacante fez história pelos Colchoneros. Fazendo um exercício de futurologia, é possível imaginar o como uma espécie de filial do Atlético de Madrid na América do Sul?

“O Flamengo está crescendo, tem uma torcida, eu falei, o que vai fazer o time crescer é a torcida, então, tem esse diferencial. Automaticamente, vai chegar um momento em que os jogadores vão se oferecer, como já se oferecem (...) Lógico que tenho vontade de jogar no , porque nunca joguei. Então tenho essa vontade e esse sonho. Clubes como o Flamengo, se chega o momento, você tem essa possibilidade, você não vai dizer não. Mas você tem que estar bem, porque é time grande”, disse Diego Costa o em entrevista ao canal Partidazo, no YouTube.

Filipe não escondeu a vontade de voltar a jogar com o antigo companheiro: “Ele é o jogador ideal para o Flamengo, o estilo de jogo dele, vai cair nas graças da torcida rapidamente, e espero estar aqui para viver esse sonho. Vai ser muito legal”, afirmou recentemente.

Ídolos em comum

Além de contar no atual elenco com Diego Ribas e Filipe Luís, além dos flertes vindos por Diego Costa – que tem contrato com o Atleti até 2021, é feliz no clube e deseja cumprir o vínculo até o final – Flamengo e Atlético de Madrid compartilham grandes ídolos em comum.

Dentre os mais famosos estão Armando Ufarte, jogador espanhol que iniciou a carreira na base do Flamengo antes de voltar para o seu país, onde se transformaria em um imortal no clube de Madri, além de brasileiros como o zagueiro Luis Pereira ou o atacante Baltazar.

Torcidas fanáticas, mas DNA’s distintos

Outro traço em comum é o calor dos torcedores. Na , é lugar comum dizer que o Atlético de Madrid possui a torcida “mais sul-americana” do país, tamanho é o ímpeto para gritar em apoio ao time. Mas as coincidências param por aí.

Até porque se o Atleti hoje possui um DNA que ainda está em busca de se desgarrar de um pragmatismo defensivo, o Flamengo é historicamente conhecido pelo jogo ofensivo. A fama de sofredores dos colchoneros também foge bastante do otimismo exacerbado e provocador do rubro-negro.

Diego Ribas, Filipe Luís e, quem sabe futuramente, Diego Costa. Todos nomes que têm, ou no caso do atacante, podem vir a ter uma relação tanto com o Atleti quanto com o Flamengo. Mas são apenas coincidências. Cada clube possui sua própria história, cultura e identidade.