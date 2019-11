Flamengo tem disputas internas em gols e assistências

Bruno Henrique encostou em Gabigol na briga pela artilharia do Brasileirão... e Arrascaeta ultrapassou o camisa 27 em assistências no ano

Campeão estadual, da Libertadores e Brasileiro, o de 2019 já está marcado na história e vai quebrando marcas históricas.

Após a goleada por 4 a 1 sobre o Ceará, na última quarta-feira (27), o Rubro-Negro bateu o recorde de maior pontuação no torneio desde que o certame passou a ser disputado com 20 participantes, a partir de 2006: hoje soma 84 pontos.

Mesmo se for derrotado nas últimas três rodadas, Jorge Jesus garantiu aproveitamento mínimo de 79% neste Brasileirão. Em uma única campanha nacional, nenhum outro treinador conseguiu tanto.

Gabigol, que não entrou em campo contra o Ceará por estar suspenso, tem 22 gols e já quebrou o recorde de maior artilheiro do clube em uma edição do Campeonato Brasileiro. Zico, em duas ocasiões (1980 e 1982), estufou as redes adversárias 21 vezes.

Mas o que demonstra que este Flamengo realmente está muito acima do comum é que Bruno Henrique, autor de três gols sobre a equipe cearense, também igualou a marca de Zico! O camisa 27 chegou a 21 tentos e nas últimas três rodadas terá que disputar a artilharia do campeonato com o companheiro de ataque.

E para chegar a estes 21 gols no Brasileirão, Bruno contou com uma assistência de Arrascaeta. Considerando não apenas o certame nacional, mas todas as competições oficiais disputadas pelo Flamengo neste 2019, foi o 16º passe para gol do uruguaio, que ultrapassou justamente os 15 dados por Bruno Henrique até aqui.

O Flamengo chega no final do ano sem ter encontrado adversários à sua altura dentro do , quebrando recordes e empilhando taças. Mas como sempre é preciso haver uma disputa, acabou que o elenco de Jorge Jesus terá agora uma competição interna para ver quem mais faz gols no Brasileirão ou dá passes para as redes serem estufadas nos jogos.