Inter pretende usar Gabigol como moeda de troca para contratar Chiesa, da Fiorentina

O desejo do jogador da Viola é ir para a Juventus, mas a Inter tenta convencer o time de Florença com Gabigol e Politano

Há algum tempo, Federico Chiesa é o principal nome da e sempre despertou o interesse dos maiores clubes do país. A bola da vez, agora, parece estar com a , que estuda duas possibilidades de negócio: usar ou Gabigol ou Politano como moeda de troca.

Mesmo com o sucesso com a camisa do nesta temporada, Gabigol parece não estar nos planos da Inter. O time vê o brasileiro muito valorizado e tentará algum negócio - seja com o Rubro-negro, seja com outra equipe - ao final do período de empréstimo, em dezembro.

Gabigol é a peça-chave na negociação. Caso não consiga usar o atacante como moeda de troca na negociação por Chiesa, a Inter tentará vendê-lo para arrecadar recursos e financiar a compra do italiano de 22 anos. Politano é uma "segunda opção", pois é um jogador que agrada a Fiorentina.

O desejo de Chiesa era ir para a (ele já queria isso na última janela de transferências), mas a diretoria do clube se nega a negociar seu melhor jogador com a Velha Senhora.

A relação entre Chiesa e Fiorentina parece estar se encaminhando para o final, principalmente após a recusa do jogador de entrar em campo contra o Verona por conta de dores após a Data Fifa. Isso teria causadao um incômodo no vestiário da equipe. E neste cenário, a Inter espera pelos próximos desdobramentos.