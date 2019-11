O que Gabigol precisa para ser artilheiro recordista do Brasileirão?

Jogador do Flamengo pode se tornar o maior artilheiro da era de pontos corridos da competição; formato teve início em 2006

Expulso contra o , Gabigol não entra em campo para encarar o Ceará logo mais, às 21h30 (Brasília), em partida que marcará a entrega da taça de campeão brasileiro 2019 ao . Artilheiro do Brasileirão com 22 gols, o atacante ainda tem chances de tornar-se o maior goleador de uma edição disputada no formato de pontos corridos, caso alcance a marca de 24 tentos até 08 de dezembro, data do último jogo do no torneio.

Campeão com quatro rodadas de antecedência, a equipe carioca encara, respectivamente, , Avaí e nas últimas partidas do nacional. Ausente do jogo desta quarta-feira (27), no Maracanã, Gabigol tem no calendário de 2019 possíveis três duelos na Série A para quebrar o recorde da competição.

Apesar dos números e atuações nesta temporada, o jogador não é presença garantida para os embates citados acima, uma vez que a comissão técnica do Flamengo pretende usar as partidas finais como “treinamento” para o Mundial Interclubes, o qual será disputado em dezembro. A ideia é seguir recriando o time titular que venceu o na Libertadores no último sábado (23), em Lima, no . No entanto, uma avaliação física ainda será feita com o grupo para saber quem estará à disposição.

Contra o Ceará, Gabigol acompanhará das arquibancadas um time misto do Flamengo que deverá entrar em campo com apenas dois titulares, Rodrigo Caio e Ribeiro. Ainda assim, o atacante Rubro-Negro não precisará se preocupar acerca do primeiro lugar na artilharia. Com quatro gols de diferença para o segundo colocado, Bruno Henrique, companheiro de equipe, o camisa 9 igualou-se a Zico como o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Brasileiro. Maior ídolo da história do time carioca, Zico atingiu a marca de 21 gols em 1980 e 1982, anos do primeiro e segundo título brasileiro do clube.

O faro de gol de Gabriel o fez entrar para a história do Flamengo e poderá colocá-lo de vez na lista dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos. Nos três duelos restante para o Rubro-Negro, o atacante precisa balançar a rede apenas uma vez para se igualar a Jonas e Borges, ambos com 23 gols, e primeiros no ranking dos goleadores em pontos corridos.

Na edição de 2010, o Grêmio ficou em quarto lugar na tabela e Jonas, atleta do na época, foi o artilheiro daquele ano com 23 gols. Na temporada seguintes, Borges consagrou-se artilheiro do Brasileirão vestindo a camisa do Santos com os mesmos 23 tentos.

Ranking dos artilheiros da era de pontos corridos:

POSIÇÃO JOGADOR TIME ANO GOLS 1º Borges Santos 2011 23 1º Jonas Grêmio 2010 23 2º Gabigol Flamengo 2019 22 3° Washington 2008 21 3º Keirrison 2008 21 3º Kléber Pereira Santos 2008 21 3º Éderson -PR 2013 21 4º Fred Fluminense 2012 20 4º Ricardo Oliveira Santos 2015 20 4º Josiel Paraná 2007 20 5º Diego Tardelli 2009 19 5º Adriano Flamengo 2009 19 6º Fred Fluminense 2014 18 6º Jô 2017 18 6º Henrique Dourado Fluminense 2017 18 6° Gabigol Santos 2018 18 7º Souza 2006 17 8º Fred Atlétic-MG e Fluminense 2016 14 8º William Pottker 2016 14 8º Diego Souza Sport 2016 14

Já em terceiro lugar como o maior goleador do formato de pontos corridos, apenas dois gols separaram Gabigol do topo do ranking. O atacante superou a própria marca de 2018 na qual balançou as redes por 18 vezes com a camisa do Santos.