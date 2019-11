Flamengo é o campeão brasileiro com a melhor campanha da história

O Rubro-Negro bateu o Ceará por 3 a 1, com show de Bruno Henrique, e garante a maior pontuação nos pontos corridos desde 2006

Ainda que não tenha sido naquele ritmo forte que marcou boa parte de sua campanha, o não teve dificuldades para bater o Ceará, de virada, por 4 a 1 no primeiro jogo após as conquistas de Libertadores e do próprio Brasileirão.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O foi superior durante os 90 minutos no encontro válido pela 35ª rodada, mas saiu atrás no placar. Thiago Galhardo, no primeiro tempo, colocou o Ceará na frente. A equipe de Jorge Jesus, que fez substituições ainda antes do intervalo, desperdiçava algumas chances incríveis e mostrou claramente os sinais do cansaço pós-conquistas.

Mas acontece que o campeão conta com jogadores “de outro patamar”, para usar a frase dita por Bruno Henrique. E foi justamente o atacante quem brilhou em meio à festa dos torcedores que mais uma vez lotaram o Maracanã: foram três gols, que inclusive o colocaram de vez na briga pela artilharia com Gabigol, que esteve suspenso – a disputa está em 22 tentos de Gabriel contra 21 de Bruno, que também iguala a melhor marca de Zico em uma temporada do certame nacional.

Vitinho, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Reinier, transformou a vitória em goleada. E em meio aos muitos recordes e marcas históricas que este Flamengo vai quebrando, a equipe de Jorge Jesus quebrou a marca do de 2015, que somou 81 pontos em sua conquista – considerando as edições com 20 clubes na disputa, a partir de 2006.

Com ainda outras três rodadas a serem disputadas, o Rubro-Negro chegou a 84 pontos.

Já está marcado na história e teve até provocação das arquibancadas ao , que mais uma vez pode ser adversário na final do que será realizado em dezembro.

“O Liverpool, pode esperar: a sua hora vai chegar”.