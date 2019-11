Quais recordes o Flamengo ainda pode bater nesse Brasileirão?

A campanha do Fla em 2019 pode ficar ainda mais memorável: a equipe carioca deve bater vários recordes e estar entre as melhores da história

O fato de que o já foi campeão do Brasileirão não significa que o clube não tem mais nada pra brigar na competição: antes do , o Fla pode bater vários recordes e se consolidar como a maior campanha de uma equipe no Campeonato Brasileiro em pontos corridos.

Pra começar: se o Fla conquistar mais um ponto nos quatro jogos restantes, passará o de 2015 e se tornará o recordista em número de pontos em uma edição do Brasileirão com 20 clubes. Além disso, se não perder nesses jogos, também será a equipe com menos derrotas nessa fase do Campeonato Brasileiro: três, uma a menos que o de 2006.

Além disso, o Flamengo também está a apenas quatro gols de igualar o de 2013 como a equipe que mais balançou as redes em uma edição do Brasileirão de 20 equipes, nos pontos corridos. Hoje, o Fla já é o clube com maior saldo de gols, e se conseguir manter uma campanha positiva até o final confirmará mais esse recorde.

E o Fla de Jesus, Gabigol e companhia é uma equipe que dá show dentro e fora de casa: se confirmar o favoritismo e vencer suas partidas restantes, terá o melhor aproveitamento de um clube no Brasileirão de pontos corridos com 20 equipes jogando como mandante (92,2%) e como visitante (87,7%).

O comandante da equipe não poderia ficar de fora: se o Flamengo vencer mais uma mísera partida, Jorge Jesus se tornará o treinador flamenguista com melhor aproveitamento em uma edição do Campeonato Brasileiro. Além disso, Gabigol só precisa marcar duas vezes para ser o maior artilheiro em um ano do Brasileirão com 20 times, em pontos corridos.