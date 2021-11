Com dois jogos em 2021, Victor Ferraz tem contrato rescindido com o Grêmio

Fora dos planos do Grêmio desde o final de 2020, o lateral direito Victor Ferraz acertou na tarde desta terça-feira (9) a sua rescisão de contrato com o Tricolor gaúcho. O desfecho ocorreu em comum acordo entre o jogador e a diretoria.

Victor Ferraz chegou ao Grêmio no final de 2019, em uma troca envolvendo a ida do lateral Madson para o Santos com Victor Ferraz vindo para o Tricolor.

No Grêmio, Victor Ferraz alternou bons e maus momentos, na temporada passada o lateral direito chegou a ser titular em vários momentos com o técnico Renato Portaluppi, mas acabou perdendo espaço.

Neste ano o lateral abriu a temporada compondo uma relação de jogadores que estavam fora dos planos e acabou treinando em separado dos demais atletas do elenco. Com a chegada de Felipão, o lateral acabou sendo reintegrado ao grupo, mas não foi utilizado - seu último jogo aconteceu em junho, pela Recopa Gaúcha.

Ao todo Victor Ferraz atuou em 42 jogos em 2020, marcando um gol. Neste ano o lateral atuou apenas em duas partidas, uma pelo estadual e outra pela Copa Sul-Americana.