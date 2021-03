Grêmio faz lista de dispensa: veja os sete jogadores liberados pelo clube

O Tricolor pretende enxugar a folha de pagamento conforme contrata reforços de peso

O Grêmio decidiu mudar os rumos dos negócios por contratações para 2021. Se em um primeiro momento a ideia era de investir nos jogadores da base, apenas com contratações pontuais, com o retorno do técnico Renato Portaluppi, todo o planejamento inicial do departamento de futebol foi mudado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Foi o treinador gremista, enquanto estava de férias no Rio de Janeiro, que alinhavou a contratação do lateral direito Rafinha. O jogador havia sido descartado pelo presidente Romildo Bolzan, mas, com a volta de Renato, o mandatário tricolor acabou sendo convencido pelo treinador de que o ex-Flamengo é um bom investimento.

“É um jogador que tem uma enorme capacidade de agregar e de liderança, é um jogador vitorioso e que gera uma expectativa de um ambiente bastante vencedor, e o Grêmio que vai disputar campeonatos extremamente relevantes e importantes precisa agregar este tipo de valor. Estes fatos e mais um contesto que ajustamos na formatação de plantel para 2021, me levaram a refazer o meu conceito, e revi a minha posição sem nenhum constrangimento”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan, na entrevista coletiva após a vitória contra o Pelotas no último domingo (28).

Além de Rafinha, que assinou contrato até o final da temporada 2021, a direção gremista também encaminhou a contratação do atacante colombiano Rafael Borré, que tem contrato acabando com o River Plate no dia 31 junho. A informação que vem da direção gremista é de que ele aceitou a proposta tricolor, faltando apenas ele assinar o pré-contrato para ser anunciado de forma oficial pelo Grêmio.

Com a chegada de reforços de peso e a modificação do planejamento para formatação do time visando a temporada de 2021, a direção tricolor, junto com o técnico Renato Portaluppi, estabeleceu uma lista de jogadores do atual grupo que serão liberados para procurar um novo destino. Enxugar a folha de pagamento, atualmente orçada em R$ 12 milhões, é uma das prioridades.

A direção já comunicou os jogadores que eles estão liberados para negociar com outros clubes e que não fazem mais parte dos planos do Grêmio para esta temporada.

A lista dos dispensáveis: