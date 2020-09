Com 1 a 1, Grêmio e Palmeiras se firmam como rei dos empates no Brasileirão

Duelo na Arena em Porto Alegre teve poucas emoções e terminou 1 a 1, uma sina das duas equipes

e , dois dos times que mais empatam no Campeonato Brasileiro, duelaram neste domingo na Arena em Alegre. O resultado final, adivinhe, foi 1 a 1.

Tricolor e apresentaram um futebol que pouco empolgou a maior parte do tempo. Os paulistas, porém, encaminharam o triunfo numa rara bela jogada na partida: Viña cruzou na medida para Raphael Veiga abrir o placar de primeira aos 25 minutos da etapa final.

Quando tudo parecia definido, os donos da casa buscaram a igualdade. Aos 46, Alisson bateu escanteio e Ferreira estufou as redes de cabeça.

O Grêmio tem agora incríveis sete empates no torneio após dez jogos disputados e segue longe da briga pelas primeiras posições.

Já o Palmeiras, mesmo invicto há 16 jogos se considerada todas as competições, empata pela sexta vez na competição e perde a chance de se aproximar da ponta (tem 18 pontos, a três do líder ).

A falta do resultado positivo - dos dois lados - fez mais uma vez os técnicos Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo serem cornetados nas redes sociais.

Luxemburgo é responsável direto por esse empate.



Principalmente quando tirou o Veiga pra por Vitor Hugo.



Depois não adianta ficar pedindo pro time ir pra frente.



Foi covarde e pagou o preço — OBoneco ⓟ 🐷🇳🇬 (@OBoneco2) September 20, 2020

Luxemburgo fez tudo que podia pra empatar a partida. Conseguiu. Mais um empate e mais um jogo asqueroso do Palmeiras.#trNossoPalestra — João Sundfeld (@jphsundfeld) September 20, 2020

Entendeu Renato? Sempre USGURI te salvam né? CHEGA DE BRUXO CARAMBA!!!



Boa Ferreirinha! Boa! — Felipe Camargo 🇪🇪 (@camargofeli) September 20, 2020

Renato ter deixado o Diego Souza em campo até o fim foi um acinte, um insulto ao torcedor que tem mais de dois neurônios! — Luciano Janssen (@lucianojanssen) September 20, 2020

Os dois times voltam a campo na quarta-feira pela Libertadores. O Grêmio, vice-líder do Grupo E, faz clássico contra o Inter, enquanto o Palmeiras, líder do B, visita o Guaraní no .