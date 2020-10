Coincidência? Diniz faz mudanças que a torcida queria e ganha sobrevida no São Paulo

Com Bruno Alves, Luan e Brenner de titulares, Tricolor vence Atlético-GO por 3 a 0 e não é vazado após dez jogos

A torcida do pedia Bruno Alves - a tal ponto de o zagueiro ter vencido uma eleição de melhor em campo sem nem ter jogado contra o , no último domingo. Também não faltavam críticas a Pablo nos últimos jogos.

Nesta quarta-feira, Fernando Diniz decidiu fazer a aposta: Bruno Alves barrou Leo e Brenner entrou no lugar de Pablo. Coincidência ou não, com dois gols do jovem atacante e atuação segura do zagueiro, o Tricolor bateu o por 3 a 0 no Morumbi, encerrando um jejum de sete jogos sem vitória - e uma sequência de dez jogos seguidos sofrendo gols.

O resultado obviamente dá uma sobrevida ao contestado comandante da equipe paulista. Diniz vem sendo um dos principais alvos dos seguidos protestos dos torcedores - não só nas redes sociais, como no mundo real.

Para o jogo contra o Dragão, Diniz não mexeu apenas com as entradas de Bruno Alves e de Brenner. Tche Tche, até então intocável sob o comando do técnico, deu lugar a Luan, outra revelação de Cotia que teve bom desempenho contra os goianos.

Ele também apostou novamente em Gabriel Sara, e o prata da casa correspondeu, com um belo gol e duas assistências. "O técnico não está sozinho, estamos com ele. Quando é eliminado é eliminado todo mundo. É um reação do grupo para voltar às vitórias", disse o meia ao Premiere após a partida.

É claro que a tranquilidade, se é que podemos chamar assim, de Diniz vai durar apenas até o próximo sábado, quando o Tricolor faz clássico e confronto direto contra o no Allianz Parque. Um resultado negativo certamente aumentaria a pressão pela demissão do técnico.

Nesta quarta-feira, ao menos, o são-paulino foi dormir satisfeito com o melhor desempenho da equipe - e feliz que o comandante enfim mexeu na escalação.

A torcida pedia Luan e Bruno Alves... o treinador tinha convicção que não era o caminho. A torcida pedia Pablo fora... o treinador teimava nele no comando do ataque. Segundo o treinador, não gostam de futebol e a visão é limitada. Ao “atender” a torcida, venceu? Que curioso, não? — Dani Campos (@danifields) October 8, 2020

Que coisa, hein! Bruno Alves jogando e o time não levou gol. Que COINCIDÊNCIA! Até o Volpi passou a jogar mais bola. — Helton Tavares (@helton_tavares) October 8, 2020