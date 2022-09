Clube da Arábia Saudita diz que sanção impediu contratação de Cristiano Ronaldo

O presidente do Al-Hilal confirmou que esteve perto de contratar o português, mas que o acordo não deu certo

Durante a janela de transferências do verão europeu, o futuro de Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, esteve em jogo no futebol inglês, já que o jogador revelou seu desejo de continuar disputando a Liga dos Campeões. Porém, muitos clubes não poderiam pagar os altos valores pedido pelo português, que optou por continuar na Inglaterra.

Mesmo assim, uma das possibilidades para o atacante português era de ingressar em clubes da Major League Soccer, dos Estados Unidos, e até da Arábia Saudita.

O dirigente do Al-Hilal, clube saudita com sede em Riad, na Arábia Saudita, afirmou que estava negociando a contratação de Cristiano Ronaldo. Em entrevista, Fahad ben Nafel falou sobre essa possibilidade no canal do YouTube Tamanya.

Questionado se em algum momento a contratação do craque português foi cogitada, Ben Nafel respondeu sobre o assunto e confirmou os contatos com os representantes do craque: "Sim, negociamos com Ronaldo."

"O problema não estava no dinheiro nem no início, o Al-Hilal é capaz de trazer as melhores estrelas do mundo, mas foi a decisão do Centro de Arbitragem Esportiva que nos impede de registrar os jogadores", acrescentou sobre o motivo pelo qual CR7 não se juntou ao clube saudita.

"Não deixamos de negociar com os jogadores apesar da decisão da sanção, mas atrasávamos a entrada na fase final das negociações até que a sanção fosse levantada", explicou para justificar a não contratação de Cristiano, que acabou por cumprir seu contrato e permanecer no Manchester United.

Depois do fim da janela de transferências, Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, respondeu, ao The Athletic, que o atacante português poderia receber ofertas de clubes sauditas no futuro, que poderiam desembolsar grandes valores pelo jogador.