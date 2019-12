Clayson a caminho do Bahia: quais os números do atacante pelo Corinthians?

O meia-atacante terminou o Brasileirão de 2019 como líder de assistências no Alvinegro, mas também sofreu com irregularidade individual e da equipe

Após três anos, dois títulos paulistas e um brasileiro, Clayson se encaminha para deixar o . Segundo informado pelo site “Meu ”, o meia-atacante de 24 anos está a caminho do , em negociação bem encaminhada que também busca diminuir o déficit financeiro do Alvinegro em 2019.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Peça importante do time especialmente na ponta-esquerda, o paulista de Botucatu foi um dos símbolos do time na temporada 2019: passou por altos e baixos, resolveu alguns jogos, mas também deixou um pouco a desejar em outros. No fim das contas o saldo da campanha foi agridoce: o Corinthians ficou em oitavo no Brasileirão, abaixo do esperado, mas ainda conseguiu herdar uma vaga para a Pré-Libertadores.

Clayson no Corinthians

Contratado junto à , em 2017, Clayson disputou 139 jogos pelo Corinthians e marcou um total de 14 gols. Suas principais conquistas foram os estaduais de 2018 e 2019, além do Brasileirão de 2017.

Em Brasileirões, o meia-atacante oscilou bastante: dentre os 84 jogos que disputou, apenas 46 foram como titular. Clayson fez oito gols e contribuiu com 14 assistências.

Sob o ponto de vista goleador, o seu melhor desempenho foi na conquista de 2017, quando marcou quatro gols no Brasileirão. Mas foi na atual temporada, na qual o Alvinegro Paulista foi muito criticado pela falta de criatividade, que o meia-atacante atingiu o recorde de assistências, terminando a campanha como líder do time no quesito, com sete passes para gols.

Comparação com Luan

Clayson deixa o Corinthians ciente de que teria que suar para brigar pela titularidade, seja na ponta esquerda ou mais centralizado, por causa da chegada de Luan, contratado junto ao para 2020.

E ainda que o ex-gremista tenha disputado menos jogos no Brasileirão 2019 (20 a 32), decidiu mais vezes: o Rei da América de 2017 fez quatro gols e deu três assistências, enquanto Clayson, além das já citadas sete assistências, fez três gols.

Clayson foi útil ao Corinthians, mas o clima ao longo da temporada (com constantes especulações de que seria envolvido pelo clube em outras negociações) já mostrava um fim de ciclo. Agora é buscar novos momentos com a camisa do Bahia.

Clayson foi importante em 2017, mas a sua irregularidade o atrapalhou muito nas últimas temporadas. Sua saída vai fazer bem a todas as partes e pode abrir espaço para os mais novos, como o Janderson. pic.twitter.com/HIGqsSjBIr — Matheus SCCP (@matheussccp__) December 26, 2019