Cinco mentiras que te contam das apostas

O mundo das apostas esportivas é rodeado de preconceitos e isso é totalmente compreensível. Durante muito tempo foi tomado como um jogo de azar, onde o crime tomava para si o controle das apostas e assim se transformava em contravenção.

Mas as apostas esportivas hoje são algo muito sério, que demandam estudo e capacidade, além de gerarem renda e empregos no mundo inteiro. É claro que ainda há conexões ilegais em muitos lugares, mas a tendência mundial é de regularização e credibilidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Então, uma das cinco maiores mentiras que você escuta sobre as apostas esportivas é essa: é um crime? É legal? E claro, a resposta pra isso é simples e direta: não é um crime e realizar apostas esportivas é totalmente legal.

Vivemos no Brasil hoje uma regularização das casas de apostas on-line que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, e que deve forçar a que muitas das casas criem um CNPJ no Brasil pra que haja mais transparência ainda do que já há. Ou seja, no longo prazo, as apostas esportivas serão cada vez mais acessíveis e legalizadas.

A segunda mentira que você escuta sempre é: vou enriquecer apostando? Olha, tem muita gente que enriqueceu, principalmente apostadores profissionais que tomaram as apostas como uma profissão e se dedicaram em tempo integral a isso. Caso contrário, você pode até eventualmente ganhar uma bolada, mas não vai enriquecer de forma sustentável.

Por isso, minha sugestão é tome as apostas esportivas como um investimento, uma fonte de renda variável a mais da sua renda fixa mensal.

A terceira mentira mais falada pelos corredores é que existem "fórmulas mágicas" para ganhar nas apostas. E a verdade é que não existe fórmula mágica. Quem vender isso pra você, claramente está sendo mal intencionado.

As apostas esportivas demandam disciplina, estudo e persistência. Todo mundo que trabalha com isso já quebrou banca, já perdeu dinheiro, já levou tufo. A questão não é cair, e sim como você se levanta. Sem fórmula mágica.

A quarta mentira que você vai mais ouvir ou ler é que basta saber de futebol que você vai fazer dinheiro nas apostas. Até pode eventualmente. Mas não conseguirá sustentar isso.

Mais artigos abaixo

Pra ganhar no longo prazo, você precisa sim entender e estudar futebol, mas você precisa tanto ou mais entender de estatísticas, números, probabilidades e cotações. Se você não quiser entender isso, não tiver paciência com matemática e querer apostar apenas baseado nos seus conhecimentos esportivos, você irá se dar mal uma hora.

Por último, outra mentira que se espalha como pólvora é que todas as casas de apostas são iguais. E é claro que não são, né? Além da origem em países diferentes, há casas de apostas super tradicionais, com décadas de existência, sede física e nomes reais por trás. Como qualquer empresa normal.

E claro, há as casas que não possuem credibilidade e que aproveitam a grande demanda por apostas esportivas e existem apenas para se aproveitar do seu dinheiro. Por isso, busque se informar sobre as casas de apostas antes de investir.