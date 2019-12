'Chocolate' sobre o Fla marcou última passagem de Abel Braga pelo Vasco

O treinador foi apresentado nesta quarta-feira como novo comandante do Gigante da Colina

Abel Braga foi apresentado, nesta quarta-feira (18), como treinador do para a temporada 2020. O comandante, que teve duas passagens anteriores pela área técnica de São Januário, recebeu a camisa 3 das mãos do presidente Alexandre Campello.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O número na camisa pode até ser uma referência às passagens do treinador por São Januário, mas também ficava às costas de Abelão na época em que ele era zagueiro do time campeão carioca em 1977. A época como jogador cruz-maltino costuma ser lembrada como a melhor de sua carreira – tanto que lhe rendeu vaga na seleção brasileira.

Mas Abel também participou, já como treinador, de uma vitória marcante do . Em 2000, ele assumiu o time que ainda estava na ressaca pela derrota no e levou um esquadrão repleto de craques à primeira conquista daquela temporada: a .

O tradicional título do primeiro turno do , contudo, ficou marcado naquele 23 de abril por uma goleada histórica sobre o arquirrival : vitória de virada por 5 a 1, com direito a provocações de “chocolate”, uma vez que era Páscoa e o então presidente Eurico Miranda havia distribuído 40 mil ovos de chocolate para os vascaínos no Maracanã.

Dentro do Maracanã, Leandro Machado abriu o placar para o Flamengo. Entretanto, o estrelado time vascaíno chegaria ao empate com Felipe, Romário fez três vezes e Pedrinho completou o marcador.

Mais artigos abaixo

Leio muito que "Abel não conhece o Vasco" e coisa e tal. Mas Abel Braga era o técnico do Vasco no inesquecível chocolate de 5 a 1 nos Derivados. Ele ficou pouco tempo no comando do Vasco mas valeu por essa vitória.https://t.co/cPQ9GV9Rqp — ◤✠◢ Leonardo, o Silveira ◤✠◢ (@leosilveiracrvg) December 17, 2019

Abel Braga não ficaria muito tempo em São Januário. Naquele mesmo ano, o Gigante da Colina conquistaria a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro.

As lembranças são boas, mas em 2020 a diferença é que Abel Braga não terá um time tão repleto de craques a sua disposição.