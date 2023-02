Chicago Fire prepara nova oferta pelo lateral esquerdo Kaiki, do Cruzeiro

Mineiros recusaram a primeira investida do clube da MLS pelo atleta — negócio poderia chegar a US$ 1,8 milhão

O Chicago Fire, que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, prepara uma nova proposta pelo lateral esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, como soube a GOAL. Os mineiros recusaram a investida inicial dos norte-americanos pela contratação do jovem de 19 anos.

A primeira oferta dos estadunidenses pelo jogador foi de US$ 1,5 milhão (R$ 7,82 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos. O clube ainda poderia desembolsar US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por variáveis — o clube desembolsaria US$ 100 mil (R$ 500 mil) por temporada se o atleta disputasse 75% dos jogos em 2023, 2024 e 2025. Os moldes da proposta foram inicialmente divulgados pela Rádio Itatiaia e confirmados pela reportagem.

A primeira oferta do Chicago Fire por Kaiki foi prontamente recusada pela diretoria do Cruzeiro. A gestão de Ronaldo Fenômeno exige um valor maior pela liberação do jogador. A cúpula entende que o atleta está valorizado depois da conquista do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Ele disputou cinco jogos pelo país na competição, somando 198 minutos e duas assistências.

O Chicago Fire promete aumentar os valores colocados na primeira oferta. O clube sonha com a contratação do lateral esquerdo ainda para a atual temporada. Ele é visto como um ativo interessante para a equipe que disputa da Major League Soccer (MLS).