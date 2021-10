Chelsea está de olho em joia francesa do Monaco, diz jornal

Aurélien Tchouaméni é meio-campista e já vem sendo convocado para a seleção da França

Sempre de olho atento em jovens talentos, o Chelsea já tem um novo alvo no mercado de transferências: trata-se do meio-campista Aurélien Tchouaméni, do Monaco e da seleção francesa.

Com 21 anos, o jogador foi revelado no Bordeaux, outra equipe da Ligue 1, e chegou ao time do principado em janeiro de 2020, onde vem impressionando.

O nível de suas atuações são tão altas que Tchouaméni já vem recebendo chances na seleção francesa principal, mesmo competindo contra jogadores do quilate de Pogba, Kanté, Tolisso e Camavinga, para citar só alguns - além, é claro, de ter passado por todas as seleções de base.

A informação de que o Chelsea está de olho no meio-campista vem do jornal As, um dos mais conceituados na Espanha. Segundo a publicação, Thomas Tuchel vê no francês uma chance de qualificar seu elenco pensando no alto número de jogos disputados seguindo o calendário europeu.

A Juventus, porém, também estaria interessada em contratar Tchouaméni. Os valores da negociação poderiam chegar até a 40 milhões de euros - nas cotações atuais, cerca de R$ 255 milhões.

De qualquer jeito, a janela de transferências na Europa está fechada: as equipes precisarão esperar até a abertura da janela, em janeiro, para poder concretizar qualquer negócio.

O Chelsea volta aos gramados neste sábado (16), fora de casa, diante do Brentford, pela oitava rodada da Premier League.