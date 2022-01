Chelsea tenta volta de Emerson Palmieri do empréstimo ao Lyon

O Chelsea quer o retorno de Emerson do empréstimo ao Lyon, mas os franceses fazem jogo duro pela liberação. Ciente da tentativa dos Blues, o brasileiro está tranquilo e feliz com a boa fase no clube e aguarda o desfecho da situação. Ele não descarta um retorno para a Inglaterra, onde teria uma nova chance de impressionar o técnico Thomas Tuchel.

O acordo negociado entre Chelsea e Lyon prevê uma opção de compra ao clube da França no fim do empréstimo, mas é improvável que a cláusula seja ativada, a não ser que o time francês termine a Ligue 1 entre os três primeiros e se classifique para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

De qualquer forma, o Lyon está protegido pelo contrato e pretende manter Emerson por ser um dos melhores jogadores da equipe nesta temporada. Ele quase marcou um gol no empate por 1 a 1 com o PSG, no final de semana passado.

Após perder Chilwell com uma lesão grave no joelho, em novembro, Tuchel gostaria de contar com a volta de Emerson para a Inglaterra. Para quebrar o acordo, no entanto, o Chelsea teria de pagar uma compensação financeira ao Lyon.