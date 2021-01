Chelsea e Thomas Tuchel: os detalhes do acerto com o substituto de Frank Lampard

Ex-treinador do PSG está a caminho de Londres para acertar os últimos detalhes do acordo e é esperado para comandar os Blues contra os Wolves

Thomas Tuchel está viajando para a para acertar os últimos detalhes de sua transferência ao . O ex-treinador do PSG irá substituir Frank Lampard no comando dos Blues e terá contrato válido por 18 meses, até o final da temporada 2021/22, com opção de renovação por mais um ano.

Apenas 24 horas depois de demitir Lampard do cargo de técnico do Chelsea, o dono do clube, Roman Abramovich, não perdeu tempo e já espera anunciar Thomas Tuchel como novo treinador da equipe.

Tuchel está viajando para Londres para finalizar sua mudança e acertar os últimos pontos do acordo. O alemão já é esperado para assumir os Blues contra os Wolves, nesta quarta-feira (27), em Stamford Bridge, pela 20ª rodada da Premier League. Para isso, ele terá que apresentar resultado negativo para a Covid-19, antes de entrar na bolha do Chelsea e comandar as atividades.

O clube londrino irá permitir que Tuchel traga uma equipe inicial de funcionários para o curto prazo e novas adições na comissão técnica serão reavaliadas com o tempo. O contrato será válido por 18 meses, com opção de extensão por mais um ano.

O Chelsea investiu pesado para a temporada 2020/21, com a chegada de grandes nomes como Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Hakim Ziyech e Ben Chilwell. E para comandar o elenco de peso, a aposta foi em Frank Lampard, um dos maiores ídolos do clube londrino.

Contudo, o time não rendeu conforme o esperado, principalmente considerando os altos valores investidos, e ocupa apenas o nono lugar na Premier League. Com isso, Lampard acabou demitido com um aproveitamento de aproximadamente 0,55%.

"Foi uma decisão muito difícil para o clube, até porque tenho uma excelente relação pessoal com o Frank e tenho o maior respeito por ele. No entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar de treinador”, disse Abramovich em comunicado.

"Em nome de todos no clube, da diretoria e pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador principal e desejar a ele muito sucesso no futuro. Ele é um ícone importante deste grande clube e o seu legado aqui permanece inalterado. Será sempre muito bem recebido em Stamford Bridge", acrescentou.

Agora, Tuchel chega com a missão de comandar mais um grande elenco e encontrar lugar para as grandes estrelas do time, principalmente para os jovens Werner, Havertz e Pulisic. Em nono lugar, o Chelsea está 11 pontos atrás do , líder da Premier League.

