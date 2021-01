Chelsea acerta demissão de Lampard e encaminha ex-PSG como substituto

Thomas Tuchel é apontado como possível substituto de Lampard no Blues

Frank Lampard foi demitido de seu cargo de técnico do e deve ser substituído pelo ex-treinador do , Thomas Tuchel, de acordo com informações obtidas pela Goal.

Um dos maiores ídolos da história do clube, Lampard estava no comando dos Blues há pouco mais de um ano, mas após somar cinco derrotas nos últimos oito jogos, seu futuro foi abreviado

Os dirigentes definiram a saída do treinador após a vitória sobre o Luton Town por 3 a 1 na Copa da . O motivo? O desempenho da equipe na Premier League preocupa.

Atualmente, o Chelsea ocupa a nona posição com 29 pontos, a 11 do líder . Além do mais, o clube investiu em contratações milionárias, como Timo Werner e Kai Havertz, que não corresponderam.

Lampard assumiu os Blues em julho de 2019, registrando 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas, em 84 jogos sob o seu comando.

"Foi uma decisão muito difícil para o clube, também porque tenho uma excelente relação pessoal com Frank e muito respeito por ele. É um homem de imensa integridade e alta ética profissional. Entretanto, diante das circunstâncias atuais, consideramos que era melhor uma troca de comando", explicou ao site do Chelsea Roman Abramovich, o dono dos Blues.

"Em nome de todos do clube, gostaria de agradecer Frank por seu trabalho como treinador e desejo sorte no futuro. Ele é um importante ícone deste grande time e seu status aqui segue inalteado. Sempre será bem-vindo em Stamford Bridge", completou o bilionário.

Thomas Tuchel será o substituto de Lampard

O ex-técnico do e do ,Thomas Tuchel, chegará em Stamford Bridge após ter sido demitido do PSG, campeão da , pouco antes do Natal.

Tuchel, que vem se preparando para o desafio, pode ser o homem certo para tirar o máximo proveito de Werner e Havertz, além de Christian Pulisic, ex-Dortmund.