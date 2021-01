No Chelsea, Lampard discordou de reforços e viu vestiário dividido prejudicar time

Mesmo com status de lenda no Chelsea, ex-meia não suportou a pressão e abandona o clube após problemas com elenco e polêmicas nas contratações

Frank Lampard não é mais treinador do . Após uma sequência de cinco derrotas em oito partidas da Premier League, o icônico ex-meia abandonou o posto, após 18 meses no comando dos Blues.

A demissão foi oficializada nesta segunda (25), mas havia sido tomada desde a derrota para o na Premier League, na última terça (19).

A cúpula do clube inglês não se sensibilizou com os apelos do treinador, que cobrava mais tempo para encontrar o equilíbrio entre seu jovem elenco e as novas (e experientes) peças que chegaram na última janela de transferências.

O resultado foi a pior taxa de pontos conquistados por jogo (1.67) desde o início da era Abramovich, em 2003. Entre os pontos baixos, serão lembrados os fracassos iniciais de Timo Werner e Kai Havertz, dupla alemã contratada na janela de mais de 220 milhões de libras (1.6 bilhões de reais).

Com um Chelsea comprometido em aproveitar finais de contratos, como foi o caso de Werner, Ziyech e do brasileiro Thiago Silva, Lampard não conseguiu as peças que desejava, e falhou em repetir a boa temporada passada.

Desentendimentos com o lateral Marcos Alonso após o empate contra o por 3x3 em outubro e os insatisfeitos Emerson Palmieri, Rudiger e Tomori certamente também pesaram no baixo desempenho do time, que tem um elenco bastante recheado. Já no final de sua passagem, algumas das estrelas do time consideravam o ambiente “estranho”, como uma fonte contou à Goal.

Com o ex- Thomas Tuchel na mira, o Chelsea tem como tarefa salvar a temporada de 20/21 e fazer as pazes com a torcida. Ocupando apenas a 9ª posição na tabela do Inglês e com vaga nas oitavas da Champions, o time londrino não tem muito tempo para recuperar os seus craques e voltar a encantar na Premier League.