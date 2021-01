Base do Chelsea volta a resolver para Lampard enquanto dupla de quase 1 bilhão decepciona

Timo Werner e Kai Havertz seguem em baixa no time de Lampard, enquanto Mount e Hudon-Odoi chamam a responsabilidade

Contratados a peso de ouro pelo , Timo Werner e Kai Havertz eram vistos como as grandes esperanças do time londrino para a temporada 20/21, mas o que se viu até agora tem decepcionado os torcedores dos Blues.

Para a sorte de Lampard, jovens talentos formados pela base do clube inglês vêm assumindo a responsabilidade e resolvendo partidas complicadas. Foi o que aconteceu neste sábado (16), na magra vitória por 1x0 contra o , com gol de Mason Mount.

Werner e Havertz, que juntos custaram 120 milhões de libras (pouco menos de 900 milhões de reais na cotação atual), iniciaram a partida no banco de reservas. O atacante alemão ainda entrou com 15 minutos restantes, mas chamou a atenção pelos muitos erros cometidos, com domínios displicentes e uma ótima oportunidade desperdiçada.

Quem também saiu do banco foi Callum Hudson-Odoi, que mais uma vez mostrou toda sua qualidade. Saíram dos pés do jovem inglês dois belos lançamentos cruzados para Werner, que terminou perdendo as oportunidades.

A vitória suada alivia um pouco da pressão em Frank Lampard, mas o fato é que o Chelsea ainda precisa mostrar muito mais para convencer. Sétimo colocado na tabela da Premier League, o time do Stamford Bridge ainda está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, que fica cada vez mais difícil.

Os outros compromissos restantes para a temporada são na Copa da , onde enfrenta o Luton Town pela quarta rodada (no dia 24/01) e nas oitavas da Liga dos Campeões, contra o forte (só no dia 23 de fevereiro).