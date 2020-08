"Chegou a hora de seguir em frente": Willian se despede do Chelsea em carta emotiva

Brasileiro passou as últimas sete temporadas no clube inglês e conquistou duas vezes a Premier League e o destino pode ser ainda na Inglaterra

No dia em que completa 32 anos, o brasileiro Willian lançou uma carta aberta em suas redes sociais informando a sua saída do depois de sete temporadas no clube de Londres. Ainda não se sabe qual será o destino do jogador, mas diversos boatos apontam para que Willian talvez permaneça na Inglaterra, em algum clube da Premier League.

"Agora chegou o momento de ir embora. Tenho certeza que vou sentir muita falta dos meus companheiros, dos torcedores e de todos os funcionários do clube, que sempre me trataram como um filho. Mas saio com a cabeça erguida, pois sei que venci aqui e dei o meu melhor vestindo essa camisa em todos os momentos", escreveu Willian.

O camisa 22 do Chelsea chega ao fim de sua passagem pelo Chelsea com bons números. Ao total, foram 339 jogos, com 63 gols marcados e 62 assistências. Após a pausa forçada do novo coronavírus, Willian voltou a todo vapor nas suas últimas performances pelos Blues, e deixou o mercado agitado com vários interessados em contar com seu serviço para a próxima campanha.

A questão contratual de Willian foi uma longa novela durante a temporada 2019/20. Frank Lampard pediu expressamente para que ele ficasse no clube e a diretoria chegou a abrir negociações com o brasileiro, contrariando em parte a filosofia do clube de priorizar a compra e as renovações de jogadores mais jovens.

Por fim, no começo da última semana saiu a notícia de que Willian teria recusado as ofertas de renovação do Chelsea, portanto, sairia definitivamente. Fato que se confirmou poucos dias depois.

Após ficar uma temporada sem poder contratar nenhum atleta, o Chelsea já mostra que chega forte para a próxima temporada. Efetuou as contratações de Hakim Ziyech, junto ao Ajax, e Timo Werner, junto ao . Boatos ainda apontam para a possível chegada do jovem Kai Havertz nos próximos dias.

O futuro de Willian deve ser decidido em poucos dias, pois a temporada europeia começa em pouco mais de um mês e o jogador deve buscar a adaptação na nova casa.