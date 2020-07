Willian: 'último gás' no Chelsea impressiona e agita interessados no mercado

Meia renovou até o fim de agosto para terminar a temporada e tomou para si protagonismo no clube

O meia Willian já é figura conhecida do torcedor brasileiro e do , da , mas parece ter ganas de mostrar que pode render mais do que se espera dele. Depois de acertar uma breve extensão de contrato com o clube inglês, ele despontou como destaque da equipe e vai se valorizando para a reabertura do mercado europeu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Desde que o anúncio da sua permanência até 31 de agosto foi feito, o brasileiro foi exaltado pela torcida e respondeu bem dentro de campo. Em três jogos disputados até aqui, foram três gols marcados e uma assistência. Em um dos tentos, cobrou bem o pênalti para fazer o 2 a 1 no Manchester City, resultado que assegurou o título inglês para o Liverpool. Depois, anotou mais dois na derrota para o nesta quarta-feira (01), em duelo válido pela 32ª rodada da Premier League.

Mais times

Elogiado por aceitar seguir no elenco mesmo depois de uma arrastada negociação com os Blues, Willian também assegurou o carinho da torcida que defendeu por oito temperadas. Agora em boa forma, ele tenta provar que merece um contrato na casa dos três anos, diferentemente do vínculo por apenas dois que o Chelsea ofereceu.

Prestes a completar 32 anos, Willian considera essa a sua última chance de fazer um bom contrato no futebol europeu. Alguns clubes brasileiros chegaram a procurar o seu staff, com destaque para o , que revelou o jogador. A resposta, porém, é que ele só pensa em voltar ao Brasil após a Copa do Mundo de 2022.

Havia certo temor no grupo que ele saísse do Chelsea e não conseguisse se manter entre os tops da Europa, algo que vai se esvaindo a cada partida em que ele atua neste intenso fim de temporada. A caminhada ainda pode ser coroada com um título da , competição na qual a equipe está nas semifinais.

Mais artigos abaixo

Outro torneio mata-mata em que os londrinos seguem vivos é a , mas a caminhada só foi estendida por causa da pandemia da Covid-19. O Chelsea já levou 3 a 0 do de Munique no jogo de ida, em Stamford Bridge, e busca um milagre na conclusão do torneio, em agosto, em Lisboa.

Ao todo, Willian já realizou 333 jogos pelo Chelsea, marcando 62 gols e distribuindo 60 assistências. Essa é a sua 13ª temporada no futebol europeu desde que foi vendido pelo Corinthians ao , da , em 2007.