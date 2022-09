Chegou a hora de Darwin Núñez deslanchar e superar comparações com Haaland

Atleta de 23 anos é colocado ao lado do jogador do City nas medidas, mas contrapor atacantes pode estar afetando centroavante dos Reds

Fala-se sobre a alta necessidade de gols. Fala-se sobre os objetivos que o Liverpool espera que ajudem a iniciar sua temporada. Quando Luis Suárez, o velho cavalo de guerra em pessoa, escapou pela direita e flutuou sobre o cruzamento, os olhos de Darwin Núñez devem ter se iluminado. Aqui estava o tipo de chance que os atacantes sonham, especialmente aqueles que precisam de um reforço de confiança.

Núñez não iria falhar, plantando sua cabeça perfeitamente no canto inferior. Pode ter sido apenas um amistoso, uma vitória de 2 a 0 do Uruguai sobre o Canadá na capital eslovaca de Bratislava, mas pode muito bem ter se revelado significativo para o novo centroavante do Liverpool de £64 milhões (R$ 385,30 milhões), que terá Brighton em sua mira quando a Premier League recomeçar em Anfield, no sábado (01).

Tem sido um complicado começo para Núñez desde sua mudança do Benfica, e a forma de Erling Haaland no Manchester City só aumentou a pressão sobre o novato do Reds. Dois meses depois do início da campanha, o implacável norueguês está bem no topo da tabela de gols da Premier League, enquanto o uruguaio tem tantos cartões vermelhos quanto os gols da liga, e ainda há muito a provar em seu novo clube.

"É um pouco injusto, mas isso definitivamente colocou uma atenção extra nele", diz Robbie Keane, o ex-atacante do Liverpool, a GOAL. "Porque Haaland se saiu tão bem, as pessoas estão olhando para o Núñez e perguntando por que ele não fez igual."

"Não está necessariamente certo, porque são jogadores diferentes entrando em situações diferentes e você nem sempre pode comparar, mas isso matou Núñez um pouco. Ambos entraram por muito dinheiro ao mesmo tempo e apenas um deles está voando".

Já faz um tempo que era falado sobre Núñez superior a Haaland no Community Shield. O homem do Liverpool foi o jogador que mudou o jogo naquele dia, saindo do banco para ganhar um pênalti e marcar seu primeiro gol do Reds, quando o time de Jurgen Klopp venceu por 3 a 1, no Estádio King Power, do Leicester.

Haaland, ao contrário, terminou o jogo usando um sorriso irônico, tendo lutado para entrar no jogo antes de quebrar uma gloriosa chance contra o travessão. Tirar conclusões de um jogo, especialmente um jogado em julho, nunca é sábio, é claro, e Haaland passou os últimos dois meses deixando aqueles que tiveram a temeridade de sugerir que ele poderia precisar de tempo para encontrar o rumo no City de queixo caído.

Com 14 gols em seus primeiros dez jogos competitivos, o norueguês já está ameaçando quebrar praticamente todos os recordes de gols que existem, diferente de Núñez, cujo único gol desde o Community Shield - antes de terça-feira (27), pelo menos - veio contra o Fulham, no fim de semana de abertura da temporada do campeonato. Nove dias depois, aconteceu sua estreia em casa contra o Crystal Palace, e qualquer impulso acumulado foi perdido.

"Isso definitivamente afetou sua confiança", diz Keane. "Ele tinha começado muito bem, mas isso o deixou pensativo novamente. Foi um período de adaptação de qualquer forma. Ele definitivamente não teria sido acostumado à intensidade da Premier League, e especialmente à maneira como um time Klopp joga, sempre com o pé na frente, sempre com muita energia. Não havia como ele ter tido isso com seus times anteriores, então sempre levaria um pouco de tempo para ele se atualizar".

Núñez conseguiu apenas 132 minutos pelo Liverpool desde a eliminação do Palace, iniciando o clássico de Merseyside contra o Everton antes de aparecer como substituto na Liga dos Campeões contra o Napoli e Ajax.

No entanto, embora haja claramente trabalho a fazer, tanto em termos do próprio jogo de Núñez quanto em seu relacionamento e compreensão com seus novos companheiros de equipe, há sinais óbvios de encorajamento também.

Núñez, assim como Haaland, parece ser altamente hábil em gerar oportunidades de chute quando está em campo. Na verdade, nenhum jogador na Premier League está com média de mais chutes por 90 minutos do que ele, ou mais chutes dentro da caixa por 90, e somente Haaland está com média de mais chutes no alvo por 90.

O jogador do Liverpool também lidera a lista de toques dentro da área por 90 minutos - à frente de Gabriel Jesus, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Haaland - acertou duas vezes na trave, e seus gols esperados (xG) a cada 90 minutos é de 0,91, superado apenas por um jogador - e você não vai precisar nem de três tentativas para adivinhar quem é o primeiro, né?

Talvez seja melhor, no entanto, pelo menos por enquanto, parar de fazer comparações com o Haaland. O homem do City, claramente, é um talento geracional, um goleador de qualidade de elite com um histórico comprovado e bastante notável.

Núñez, por todas as suas qualidades, não é isso. Pelo menos, ainda não. Ele é um jogador muito bom com muito potencial, que, uma vez estabelecido e totalmente integrado, deve se tornar um grande sucesso no Liverpool.

"Você não gasta tanto dinheiro com alguém a menos que ele tenha alguma coisa", diz Keane. "Ele marcou muitos gols em seu clube anterior, e uma vez que ele encontre seus pés ele fará o mesmo no Liverpool, tenho certeza. Ele só precisa de tempo".

O Liverpool tem uma dúzia de jogos entre 1º de outubro e 12 de novembro, portanto deve haver amplas oportunidades para que o uruguaio pegue algum ritmo com a camisa dos Reds.

Marcar para seu país deve ajudar. Por mais duro que você treine, por mais forte que você seja e por melhor que seja sua rede de apoio, poucas coisas, para um atacante, podem igualar a sensação de ver a bola bater no fundo da rede.

O Liverpool espera que não demore muito para que Núñez experimente esse sentimento regularmente novamente. Tem sido um começo lento, mas é hora do jovem atleta começar sua carreira nos Reds.