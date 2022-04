Chapecoense x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Cruzeiro na noite deste sábado, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da Série B.

Na vice-liderança, com 8 pontos, a Chape quer manter a invencibilidade no campeonato. Do outro lado, a Raposa está na quinta posição, com 7 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Chapecoense deve ter apenas uma mudança na equipe titular, já que Marcelo Freitas se lesionou na última rodada e dará lugar a Matheus Bianqui.

Já o Cruzeiro também pode manter o mesmo time do último jogo, com o técnico Paulo Pezzolano optando pelo esquema com três zagueiros.

No ataque, o artilheiro Edu briga por uma vaga com Rodolfo.

Possível escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Betinho, Matheus Bianqui e Lima; Orejuela, Perotti e Maranhão.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Neto Moura, Leonardo Pais e Rafael Santos; Jajá, Luvannor e Edu (Daniel Junior).

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

João Paulo, Marcelo Freitas e João Paulo: lesionados.

CRUZEIRO:

João Paulo, Filipe Machado, Brazão e Canesin: departamento médico.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chapecoense e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, neste sábado.