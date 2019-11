Chapecoense x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Botafogo vai à Arena Condá para enfrentar a Chapecoense em jogo pela 35ª rodada do Brasileirão 2019; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o entra em campo precisando vencer a nesta quarta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto para Santa Catarina), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Botafogo DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Arena Condá - Chapecó, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto para Santa Catarina), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Eduardo, Douglas, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanaro, Roberto e Camilo; Arthur Gomes e Everaldo.

BOTAFOGO

Para a partida, o Alvinegro conta com a volta de Joel Carli. O zagueiro cumpriu suspensão automática contra o e viu Marcelo se destacar na posição. Mesmo assim, o uruguaio deve retomar a vaga. Há também dúvidas na escalação do ataque.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Carli (Marcelo), Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo e Alex Santana; Rhuan (L. Fernando), Igor Cássio e Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Ceará Brasileirão 17 de novembro Avaí 0 x 1 Chapecoense Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 1 de dezembro 19h (de Brasília) Chapecoense x Brasileirão 4 de dezembro 21h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 0 Botafogo Brasileirão 17 de novembro Botafogo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas