Chapecoense x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), na Arena Condá; veja como acompanhar na TV e na internet

Chapecoense e Ituano se enfrentam na tarde desta terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois de uma sequência de nove rodadas sem vencer, com cinco derrotas e quatro empates, a Chapecoense reencontrou o caminho da vitória ao vencer o CRB por 2 a 1. Com uma partida a menos - o jogo contra o Botafogo-SP foi adiado devido às condições climáticas -, a Chape está na zona de rebaixamento, com 15 pontos.

Do outro lado, o Ituano, que vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados, aparece na 14ª posição, com 20 pontos e um aproveitamento de 39%. Na Série B, a equipe soma cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Bruno Vinícius, Gustavo Cazonatti e Bruno Nazário; Maxwell, Kayke e Alisson Farias. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo, Thiaguinho e Lucas Siqueira; Hélio Borges, Paulo Victor e Felipe Saraiva. Técnico: Márcio Freitas.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Bruno Xavier, Neto Berola, Jonathan Silva e Madison seguem lesionados, enquanto Rafael Carvalheira, expulso contra o Sampaio Corrêa, cumprirá suspensão .

Quando é?