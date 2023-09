Chapecoense x Ceará: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Ceará na tarde deste sábado (23), às 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, a Chapecoense é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 27 pontos. Em casa, a Chape busca a recuperação para seguir com fôlego na luta para deixar o Z-4.

Do outro lado, o Ceará foi goleado fora de casa na rodada anterior e ficou mais distante do G-4. O Vozão está na décima posição, com 41 pontos, e não tem problemas no elenco para o duelo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton, Bruno Leonardo, Victor Ferraz, Lucas Freitas, Tomas Bastos e Fabiano; Marcinho, Gustavo Cazonatti e Marco Antônio; Kayke Rodrigues e Giovanni Confreste. Técnico: Claudinei Oliveira.

Ceará: Bruno Ferreira, Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Danilo Barcelos; Jean Carlos, Léo Santos e Guilherme Castilho; Chrystian Barletta, Erick e Saulo Mineiro. Técnico: Vágner Mancini.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?